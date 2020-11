Paraguay establece el uso obligatorio de mascarilla por ley

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, ha promulgado este miércoles una ley que establece el uso obligatorio de mascarilla, tanto en sitios públicos como en sitios privados de uso público donde no se pueda guardar la distancia de metro y medio requerida.

Así lo ha anunciado el ministro de Salud paraguayo, Julio Mazzoleni, que ha detallado en rueda de prensa que la ley se publicará este jueves y entrará en vigor el viernes.

Según ha explicado, la ley establece "varias conductas" declaradas "no apropiadas". En este sentido, se prevén multas, pero dirigidas a los establecimientos donde las personas no utilicen esta medida preventiva ante eventuales contagios de COVID-19.

"Da cuenta de un determinado monto como primera sanción, en caso de reincidencia habla de un cierre temporal de locales y en caso de una tercera situación incluso podría darse el cierre total del local", ha explicado, según ha informado el diario 'ABC Color'.

Mazzoleni ha señalado que el no cumplimiento de las medidas de protección impacta en la cantidad de infecciones que se registran. "El no uso de mascarillas (...), la aglomeración, no respetar la distancia, creo que eso es lo que está haciendo la diferencia", ha dicho, antes de pedir "seguir haciendo el esfuerzo".

Las autoridades sanitarias paraguayas han contabilizado, hasta el momento, cerca de 78.000 personas contagiadas de la COVID-19, incluidas más de 1.600 víctimas mortales debido a la enfermedad.