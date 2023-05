Paraguay.- Los observadores europeos descartan fraude en las elecciones de Paraguay

La misión de observación electoral de la Unión Europea enviada a Paraguay ha emitido este martes su informe preliminar sobre el desarrollo de las elecciones del pasado domingo, descartando que haya habido un posible fraude electoral, como reclamaba la oposición.

Los observadores europeos "no vieron incidentes graves, interrupciones en el procesamiento de información electoral sensible, ni graves deficiencias en la cadena de custodia de material electoral", por lo que ratifican que "no existe ninguna razón que ponga en duda los resultados presentados por la autoridad electoral".

Además, han pedido a todos los partidos que si tienen quejas sobre el proceso, las lleven por el cauce institucional y por la vía pacífica.

Los candidatos opositores a la Presidencia, Efraín Alegre (presidente del Partido Liberal Radical y Auténtico) y Paraguayo Cubas (candidato del Partido Cruzada Nacional), habían pedido un recuento parcial, en concreto del diez por ciento de los votos, tras alegar presuntas irregularidades.

Los resultados, corroborados de manera preliminar por los observadores europeos, colocaron al candidato de la Asociación Nacional Republicana (ANR), más conocida como Partido Colorado, Santiago Peña, como ganador con el 42.75 por ciento de los votos. Por detrás, Efraín Alegre con el 27.48 por ciento, y finalmente Paraguayo Cubas con el 22.93 por ciento de los votos.

Por su parte, el Alto Comisionado de Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, ha felicitado al presidente electo y ha celebrado que, "a pesar de la polarización de la campaña, en general se respetaron las libertades fundamentales y los votantes pudieron depositar su voto de forma ordenada".