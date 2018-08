Para Puigdemont, el cambio de hora justifica el referéndum del 1-O

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha aprovechado el reciente anuncio de mantener la misma hora durante todo el año, y no realizar un cambio horario, para justificar la validez del referéndum ilegal del 1 de octubre. El expresidente lo ha comunicado a través de su cuenta de Twitter, en la que ha publicado un mensaje en catalán que dice: "La Comisión Europea anulará el cambio de hora después del resultado de una consulta donde ha participado menos del 1% de la población. Yo lo hice y me gusta la decisión. Lo tendré en cuenta cuando un dirigente europeo diga que el referéndum 1O no vale porque participó el 43% del censo".

Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, ha afirmado que llevarán a la Comisión Europea la propuesta de eliminar el cambio horario. El organismo europeo realizó un sondeo -no vinculante- en el que participaron 4,6 millones de europeos, de los que el 84% votó a favor de no cambiar el reloj. Los encuestados aludieron a los efectos negativos en la salud, el aumento de los accidentes de tráfico o la ausencia de ahorro energético como motivos para acabar con esta práctica. El portavoz comunitario Alexander Winterstein ha informado que tras evaluar los datos de la consulta pública los comisarios europeos mantuvieron hoy una discusión política sobre el asunto y decidieron que se presentará una propuesta "en su debido momento" para modificar la actual legislación de cambio horario. La propuesta aún debe ser debatida en el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE.