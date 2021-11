El PAR rechaza la modificación de la Ley de Amnistía y exige a Sánchez responsabilidad política

El Partido Aragonés (PAR) ha mostrado su oposición a que los partidos que conforman el Gobierno de España, PSOE y Unidas Podemos, modifiquen la Ley de Amnistía, a propuesta de los partidos independentistas. De este modo, el PAR teme que el Gobierno termine "atacando duramente" la Transición, "queriendo acabar con ella", y la Constitución de 1978, al "ceder" a "presiones políticas" de estas formaciones.

El portavoz del PAR en las Cortes de Aragón, Jesús Guerrero, ha dicho que juzgar ahora los crímenes de la dictadura en otra época, "después de tantas décadas y con otras leyes, no sería bueno". En este sentido, ha pedido "la máxima responsabilidad política" al presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez y a todos, principalmente a quienes quieren acabar con la ley de Amnistía "que sería el principio de todos los males".

De este modo, se ha mostrado "contundentemente" contrario a que se modifique parte de la Ley de Aministía de 1977, recordando que la enmienda, que han presentado los partidos independentistas en el Congreso, "no deja opción a aplicar amnistía tal y como manda el derecho internacional".

Así, Guerrero ha señalado que querer acabar con dicho ordenamiento, cambiando su interpretación, y con la Transición supondría "un auténtico disparate, una atrocidad injustificable con riesgos sociales y políticos que serían un mazado para el bienestar y la paz conseguida y disfrutada durante tantos años".

En esta línea, ha indicado que la reconciliación y la llegada de la democracia fue posible entonces, hace más de 40 años y "allí estaba el PAR, que fue partícipe del proceso de Transición y que décadas después sigue reconociendo y reclamando aquel espíritu que tanta grandeza ha traído a las generaciones futuras". Sería "una auténtica barbaridad romper ese espíritu de la Transición que tanta paz política y social nos trajo", ha apuntado.

SACAR AL PAÍS DE LA CRISIS

Para el portavoz del PAR, es momento de "trabajar, sacar al país y a Aragón de la crisis, ayudar a los más debilitados por la pandemia, dedicarnos a pedir en Madrid lo que nos corresponde a la hora de aprobar el nuevo modelo de financiación autonómica.

También toca "echar una mano a los emprendedores, autónomos, pymes, agricultores, ganaderos, comerciantes", ha añadido.

El PAR va a estar "trabajando y construyendo para ayudar a resolver problemas, no para crearlos", ha sentenciado Guerrero, para continuar: "No debemos olvidar que los políticos llegamos a la política para servir a los demás desde el servicio público al que nos debemos, y no a servirnos personalmente ni a rebasar líneas rojas en contra del interés general".