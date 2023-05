El PAR propone una solución "justa y legal" para los interinos y aplicar la ley de reducción de la temporalidad

El candidato del Partido Aragonés (PAR) a la Alcaldía de Zaragoza, Clemente Sánchez Garnica, ha abogado por la mejora de las condiciones laborales y la dignidad tanto de los trabajadores fijos como temporales de las administraciones públicas y, en particular, de los interinos para quienes ha exigido una solución "justa y legal", que pasa por aplicar la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Clemente Sánchez Garnica ha argumentado que más precariedad y conflictividad "no es la mejor forma de solventar un problema no creado por los interinos, sino por la mala gestión de personal de las administraciones públicas". La temporalidad de los interinos, ha incidido, es "inasumible e inadmisible y es evidente y manifiesta".

En declaraciones a los medios de comunicación, Sánchez Garnica ha defendido unos servicios públicos de calidad y eficaces que "sirvan realmente a la gente" en educación, sanidad, servicios sociales, justicia y servicios generales porque son los empleados públicos y los funcionarios que con su trabajo "abnegado y dedicado" prestan ese servicio público.

"El PAR --ha sostenido-- se preocupa por las personas y la calidad de los servicios públicos y trabajaremos para acabar con la precariedad de los interinos y por la dignidad de los empleados públicos".

Ha comentado que esta situación se presenta en todas las administraciones públicas y es más notoria en el ámbito de los servicios sociales donde "la temporalidad de larga duración inadmisible" y ha insistido en que hay que cumplir la ley en vigor que no hacen las administraciones públicas.

ESTRUCTURAR PLANTILLAS

El candidato ha alertado de que no muchos años vista habrá un problema de reducción de empleados públicos. "Nadie habla de esto y son servidores públicos a los que hay que apoyar y mejorar su dignidad, pensar en ellos y hacer una política de personal de cara al futuro para que esos servicios públicos se presten con eficacia y la precariedad no es la mejor solución", ha recalcado.

No se trata de que se contraten interinos en Sanidad como ha anunciado el Gobierno de España porque "genera precariedad y no es admisible" que haya personas en sanidad y servicios sociales que lleven 20 ó 30 años interinos y que como no han pasado una oposición se diga que no cumplen los principios de mérito y capacidad. "Eso es mentira porque con su dedicación y abnegación a la prestación del servicio han demostrado con creces que son capaces".

Clemente Sánchez Garnica se ha referido de forma especial a las mujeres mayores de 50 años a las que "no se les puede exigir pasar por una oposición y competir en igualdad de condiciones con otras personas jóvenes porque tienen otras dedicaciones familiares personales y profesionales".

La Ley 20/21 establece medidas que ni el Ayuntamiento de Zaragoza, ni el Gobierno de Aragón, ni la Diputación de Zaragoza cumplen con esa norma que permite adoptar medidas para buscar la estabilización que es una forma de estructurar plantillas y abaratar el coste de personal, aunque parezca mentira, y no significa no contar con los funcionarios de carrera, que son situaciones distintas", ha diferenciado.

Antes de concluir ha abundado en que "no es admisible" que las administraciones públicas, que tienen la mayor empresa del Estado "traten peor a sus trabajadores que la empresa privada".