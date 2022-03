Papi Robles dice que el liderazgo de Mónica Oltra es "incuestionable" y que, si quiere, será candidata en las elecciones

La síndica de Compromís, Papi Robles, ha asegurado este viernes que el liderazgo de la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, es "incuestionable" y que, si quiere ser candidata en las próximas elecciones, "lo será".

Así mismo, cree que el caso en el que se investiga a cargos en la Conselleria de Igualdad por presuntamente encubrir los abusos sexuales que sufrió en un centro una menor tutelada a manos de un educador, el exmarido de Oltra, entre los años 2016 y 2017, no supondrá un desgaste de Compromís.

Robles, que se ha manifestado así durante un desayuno informativo que ha celebrado con los medios de comunicación en Castelló, ha recordado que "no hay día que la oposición no pida la dimisión de Mónica Oltra, y esta situación de acoso no es agradable para nadie".

En su opinión, lo que busca la derecha es "el desgaste de la vecepresidenta del Consell porque quiere desgastar al Botànic y porque no le perdonan a Compromís bajo ningún concepto la confrontación directa que se ha hecho de los 20 años de corrupción".

"Una cuestión que se utiliza de manera muy continuada es que Mónica Oltra dejó de lado a la menor que fue abusada en su momento, cuando es un procedimiento judicial que la Fiscalía ha pedido que se cierre, el juez de instrucción decretó el cierre y hay una acusación particular totalmente vinculada a la extrema derecha que hace la reapertura y el procedimiento judicial está haciendo lo que le corresponde, que es investigar el caso", ha señalado la síndica de Compromís, quien ha lamentado que "de cada capítulo de la investigación del caso se está haciendo un sainete".

"PUNTAL FUNDAMENTAL"

Papi Robles ha destacado que Compromís ahora mismo es un "puntal fundamental" en el espacio político "porque tiene la parte donde la oposición nos está poniendo en la cresta de la ola, pero luego está la parte de la gestión que está siendo solvente".

La síndica de Compromís cree que el caso de Mónica Oltra no desgastará a Compromís, y como ejemplo ha recordado que en València la formación lleva más de 20 demandas del PP, y la realidad es que "toda la gente que ha pasado por los tribunales ha sido absuelta, al igual que ha pasado con Enric Nomdedéu y Ali Brancal".