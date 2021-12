La pandemia y la erupción de La Palma: los asuntos que pueden marcar el discurso de Felipe VI esta Nochebuena

Felipe VI protagonizará este viernes su tradicional discurso de Nochebuena, que este año vuelve a estar marcado por la pandemia. Es la octava vez en su reinado que don Felipe se dirige a la ciudadanía en Navidad, de nuevo en un contexto de agravamiento de la situación sanitaria en España y de adopción de nuevas medidas para tratar de controlarla, como la obligatoriedad de las mascarillas en el exterior a partir de mañana.



En su alocución de la pasada Nochebuena, el monarca se centró casi exclusivamente en la pandemia y en la crisis económica y social. "Ni el virus, ni la crisis económica nos van a doblegar", sostuvo el monarca en su mensaje de ánimo. La previsión es que don Felipe vuelva a poner el foco en el contexto sanitario, en insuflar ánimos con vistas a la fase de recuperación económica y en apostar por la ciencia, la innovación y la digitalización como vías para modernizar el país, que han sido algunos de los ejes en los que ha centrado buena parte de sus intervenciones en los últimos meses.



En un acto que tuvo con jóvenes empresarios el pasado día 15 en Madrid, el rey pidió a los ciudadanos tener confianza en la capacidad que España "ha tenido siempre de superar las peores adversidades”, al tiempo que se mostró convencido de que 2022 será "necesariamente mejor" que el año que termina.



El otro gran asunto de interés que rodea el discurso navideño vuelve a ser la figura de Juan Carlos I, tras las informaciones que apuntan que la Fiscalía del Supremo prevé cerrar en las próximas semanas sus diligencias sin abrirle causa penal. A ello se une que la Fiscalía suiza ha dado carpetazo a sus indagaciones sobre la donación de 65 millones de euros que Juan Carlos I recibió en 2008 de Arabia Saudí y que regaló cuatro años después a la que fue su amiga íntima Corinna Larsen.



El pasado año, el primero en que el rey emérito pasaba las Navidades fuera de España, se generaron grandes expectativas sobre lo que pudiera decir don Felipe sobre su padre. No hizo ninguna mención directa y se limitó a asegurar que "los principios morales y éticos" que los ciudadanos reclaman "obligan a todos sin excepciones" y están "por encima de cualquier consideración, de la naturaleza que sea, incluso de las personales o familiares".



La única vez que Felipe VI ha hablado de su padre desde su marcha a Abu Dabi fue el pasado 23 de febrero en el Congreso con motivo del 40 aniversario de la intentona golpista del 23F. Con el rey emérito como gran ausente del acto, ensalzó el papel que desempeñó para que fracasara la asonada militar, tras afirmar que "su firmeza y autoridad fueron determinantes para la defensa y el triunfo de la democracia", así como su compromiso con la Constitución.



Además de la pandemia, es previsible que el monarca traslade algún mensaje a los habitantes de La Palma tras la erupción del volcán y ante la esperanza de que se dé por concluida después de varios días sin soltar lava. Felipe VI, junto a la reina Letizia, visitó la isla el 23 de septiembre y expresó la necesidad de no dejar en el olvido a los palmeros: “Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para poder ayudar”.



Si se mantiene la tónica de su reinado, el jefe del Estado grabará su discurso de Nochebuena en el Palacio de la Zarzuela, una tradición que solo ‘rompió’ en 2015 al trasladarlo al Salón del Trono del Palacio Real. El del pasado año fue el mensaje de Navidad que mayor audiencia tuvo, no solamente de su reinado, sino desde 1992, desde que se registran datos. Fueron 10,7 millones de espectadores los que lo siguieron -el 71 por ciento de cuota media- por las 29 cadenas de televisión que lo emitieron.