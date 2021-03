Pamplona coloca las primeras placas en recuerdo a víctimas de ETA

El Ayuntamiento de Pamplona ha colocado este lunes en un acto oficial las primeras cuatro placas en recuerdo a víctimas de ETA en los lugares de la ciudad en los que fueron asesinadas.

En concreto, se han colocado sendas placas en recuerdo de Joaquín Imaz Martínez, Carlos Sanz Biurrun, Alfredo Aguirre Belascoáin y Francisco Miguel Sánchez, cuatro de las 27 víctimas mortales de la banda terrorista en la capital navarra.

Un sencillo acto en cada uno de esos lugares, con presencia de familiares de las cuatro víctimas, ha servido este lunes como homenaje, reconocimiento y dignificación de su memoria. Durante este mes de marzo y el próximo mes de abril se colocarán más placas en los distintos lugares en los que ETA asesinó en Pamplona.

A esos actos han asistido el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y otras autoridades como el vicepresidente del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, y el presidente del Parlamento, Unai Hualde.

La primera placa se ha colocado en el lugar en el que el 26 de noviembre de 1977 ETA asesinó a su primera víctima en Pamplona, el comandante jefe de la Infantería Armada, Joaquín Imaz, quien fue tiroteado cuando se dirigía a su coche, aparcado en las inmediaciones de plaza de toros.

Después, las autoridades se han traslado a la calle Juan de Labrit, donde murió asesinado a tiros el 8 de octubre de 1979 el policía nacional Carlos Sanz Biurrun. Por último, se ha recordado en la Bajada de Javier al joven de 13 años Alfredo Aguirre Belascoáin y al policía nacional Francisco Miguel Sánchez, que murieron el 30 de mayo de 1985 tras explotar una bomba colocada en una bolsa de basura que se depositó junto al portal del edificio.

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha declarado que éste "es el momento del reconocimiento de las personas asesinadas por la banda terrorista ETA y de sus familias", de las que ha destacado "su enorme dignidad democrática".

Maya, quien ha recordado especialmente "a aquellas personas asesinadas que nunca tuvieron un reconocimiento", ha reclamado para todas ellas "verdad, memoria, dignidad y justicia".

Por su parte, el presidente de ANVITE, José Ignacio Toca, ha recordado que ETA asesinó en Navarra a 42 personas, 27 de ellas en Pamplona, y "por desgarradora y dolorosa que resulte esa cifra, solo es eso, una cifra", aunque, a través de estas placas, "vamos a poner nombre en Pamplona a cada una de ellas".

"No hay ningún relato que construir, simplemente hay que contar las cosas como ocurrieron y quién mejor que nosotros, que lo vivimos en primera persona", ha señalado Toca, quien ha resaltado: "A nosotros que no nos hablen de reconciliación, nosotros no hemos roto la convivencia, no hemos dinamitado la paz ni somos ningún obstáculo para alcanzarla". EFE

