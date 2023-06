Pamplona acoge los días 22 y 23 el XII Seminario Internacional de Justicia Restaurativa

Pamplona albergará durante los días 22 y 23 de junio el XII Seminario Internacional de Justicia Restaurativa, organizado por el Foro Europeo de Justicia Restaurativa, en colaboración con el Gobierno de Navarra, que lo financia y coordina desde la Dirección General de Justicia.

Este evento de primer orden a nivel mundial en el ámbito de la justicia restaurativa, congregará en el auditorio de Civican de la capital navarra a más de 140 profesionales de la judicatura, la mediación, la academia y la elaboración de políticas públicas de hasta 29 países diferentes que repasarán durante el próximo jueves y viernes en Pamplona los desafíos y el futuro de las políticas púbicas que se elaboran en este ámbito a lo largo de un programa "muy exhaustivo" de conferencias y más de 21 talleres.

El seminario que será clausurado el viernes por la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, y la presidenta del Foro Europeo de Justicia Restaurativa, Patrizia Patrizi, se ha presentado bajo el título en inglés de 'Policy matters in Restorative Justice: Mapping a Field in its process of growth and innovation'. Este título es un juego de palabras que por un lado destaca la importancia de la elaboración de políticas públicas en el ámbito de la justicia restaurativa, pero también el desafío y los retos que suponen para los legisladores y para los responsables de implementarlas, según ha subrayado en la rueda de prensa, Emanuella Biffi, coordinadora del programa del seminario.

Tanto Emanuela Biffí como la propia Patrizia Patrizi, directora del Foro Europeo de Justicia Restaurativa, han destacado la elección de Pamplona como sede de este encuentro por la relevancia de la Comunidad Foral en la vanguardia de la implementación de estas prácticas. "Cuando estábamos reflexionando sobre la ciudad que acogiese el evento este año, pensamos en Navarra y Pamplona, porque es una región muy pionera en el sector de la justicia restaurativa, no solo nivel nacional junto a otras regiones como Cataluña o la Comunidad Autónomas Vasca; sino a nivel europeo porque con la ley que han aprobado en 2023 ha sentado un precedente y ha sido capaz de cambiar la cultura de la justicia restaurativa", ha señalado Biffi, mencionando que en otras ocasiones este foro se ha celebrado en lugares como Sassari (Italia), Tirana (Albania); Belfast (Irlanda del Norte), Leiden (Países Bajos), Varsovia (Polonia), Viena (Austria) o Lisboa (Portugal).

En este foro también se presentarán las investigaciones más innovadoras y los programas y proyectos públicos tanto de Europa (Alemania, Francia, Bélgica, Italia, Grecia, Reino Unido, República Checa, Suiza, Finlandia, Polonia, Eslovaquia, Países Bajos, Noruega), así como de comunidades autónomas españolas y lugares tan dispares como Australia, Corea del Sur, Taiwan, Canadá, Brasil y Estados Unidos.

Finalmente, el seminario concluirá con una visita el Fuerte de San Cristóbal Ezkaba, como lugar de memoria histórica, y un retiro de formación de alta calidad para responsables de la elaboración de políticas públicas, en Roncesvalles.

El director del Servicio de Justicia Restaurativa y Ejecución Penal de Gobierno de Navarra, Jorge Ollero, también ha querido poner en valor esta decisión: "La elección de Pamplona para la celebración del foro es un reconocimiento al trabajo hecho en el Gobierno de Navarra y es un acicate para seguir aprendiendo de Europa y del mundo, sobre cómo implantar una justicia más social y más democrática".

Ollero, además, ha recordado que desde junio del año pasado "Navarra forma parte del comité ejecutivo de este foro y es, de hecho, en la actualidad la única región e institución española que participa en la directiva junto a representantes de otras regiones de Italia, Bélgica, Irlanda, Suiza, República Checa y Georgia", ha señalado Ollero, que es además el responsable de representar a Navarra en esta institución.

El Foro Europeo de Justicia Restaurativa es una institución europea, con más de 20 años de experiencia, que trabaja en la promoción de la justicia restaurativa de forma colaborativa, investigativa y con capacidad de influir en la elaboración de políticas públicas, ya que es un órgano consultivo del consejo social de las Naciones Unidas y también del Consejo de Europa. En este foro participan más de 450 miembros, incluidas 80 organizaciones no gubernamentales, servicios públicos y ministerios de 55 países que trabajan en prácticas justicia restaurativa, dentro y fuera de la Unión Europea.

UNA JUSTICIA MÁS HUMANA Y SOCIAL

Por su parte, el consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra, Eduardo Santos, ha agradecido públicamente al foro el reconocimiento al trabajo realizado durante estos cuatro últimos años desde Navarra: "Es un honor, un placer y una oportunidad grandísima de intercambiar experiencias y conocimiento y colaborar con el foro europeo. La justicia es una manera de restaurar la armonía rota por un conflicto, en muchos casos de carácter penal y eso se puede hacer, y se debe hacer, con un tribunal, como garantía de los derechos de las personas, pero también se deben abrir nuevas vías para resolver conflictos, mediante el diálogo como instrumento principal, con perspectiva de género, buscando una justicia más comunitaria. En definitiva, pensar entre todas y todos, nuevas formas de hacer justicia".

"Esta es la perspectiva que hemos tratado de transmitir al ecosistema de las políticas públicas en el ámbito navarro, en las que lo restaurativo está en el centro", ha sentenciado el consejero quien ha destacado el desarrollo de la recientemente aprobada Ley Foral de Justicia Restaurativa, Mediación y Prácticas Comunitarias.

Según ha destacado la presidenta del Foro Europeo de Justicia Restaurativa, Patrizia Patrizi, "todas las investigaciones demuestran que la justicia restaurativa no solo es una forma más humana de hacer justicia, si no que tiene un impacto positivo, reduce la reincidencia, facilita la curación del dolor, y ahorra tiempo y dinero el sistema de justicia penal".

Asimismo, ha explicado que "la justicia restaurativa es un proceso que permite a la víctima y a quién es nombrado como infractor participar activamente con la ayuda de un tercer actor imparcial en reparar, se centra en el daño de un delito y actúa en que las personas implicadas encuentren las soluciones más adecuadas para resolver la injusticia cometida mediante un diálogo directo o indirecto, implicando a otras personas afectadas por un delito y a la comunidad".