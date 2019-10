Paluzie (ANC) pide declarar la independencia si no llega la amnistía ni la autodeterminación

Cuixart llama desde la cárcel a no detener las movilizaciones: "Lo estamos volviendo a hacer"

La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha pedido a los partidos políticos independentistas que se preparen "desde ya para poder, en el momento que sea preciso, defender y sostener una declaración de independencia" si no llega la amnistía para los presos ni el ejercicio del derecho de autodeterminación.

"Tenemos que acabar lo que empezamos el 1-O. Pedimos a los partidos que lo prioricen", ha aseverado Paluzie en un acto ante los asistentes a la manifestación de este viernes para protestar contra la sentencia, coincidiendo con la huelga general y después de que hayan confluido las 'Marchas por la Libertad' tras recorrer unos 100 kilómetros cada una.

Ha resaltado que las entidades han retomado el camino y han respondido a la sentencia con movilización popular: "Necesitamos que este camino lo retome la mayoría parlamentaria", ha proclamado Paluzie, y ha agregado que lo que piden a los partidos es precisamente unidad y proyecto colectivo.

"Nos importa muy poco cuántos diputados tendrá cada uno de los partidos el 10 de noviembre. Muy poco nos importa", ha añadido, y ha subrayado que precisamente ejercer el derecho de autodeterminación y la amnistía son peticiones del Parlament al Estado.

Ha dicho que "ojalá fuera un Estado democrático", y ha pedido a los partidos independentistas que esta petición no sea una maniobra de dilación para ganar tiempo y seguir gestionando las migajas, según ella.

Paluzie ha defendido que, con las marchas, las acciones como la de la estación de Sants y el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, manifestaciones y la huelga general avanzan en aquello en lo que se comprometieron: "Responder a esta ignominiosa sentencia de pie y no arrodillados".

"Exactamente igual que nuestra lucha por la independencia: quien esté cansado, que se pare, y otro le tomará el relevo. Pero colectivamente no nos podemos detener", ha dicho sobre las marchas, que ha explicado que partieron de una idea de los CDR de Girona.

Los asistentes han pitado y han lanzado abucheos cuando Paluzie ha citado a los Mossos, a las instituciones y, sobre todo, al Gobierno central, mientras que han gritado proclamas sobre todo en favor de la unidad de los partidos independentistas.

CUIXART Y MAURI

El vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, ha destacado que la movilización contra la sentencia del Tribunal Supremo ha "desbordado" Cataluña y ha sostenido que los encarcelamientos no pararán a la sociedad catalana.

Ha leído una carta del presidente de la entidad, Jordi Cuixart, que ha escrito desde prisión, que ha reivindicado las movilizaciones: "Lo estamos volviendo a hacer, hoy hemos parado el país y no nos detendremos hasta ganar la libertad".

Cuixart ha asegurado que los encarcelamientos no impedirán las aspiraciones democráticas del soberanismo y ha pedido no tener miedo: "Lo que les molesta no es la lucha no violenta, ni la desobediencia civil, les molesta nuestra simple existencia".

"No hay suficientes cárceles para acabar con tanta libertad. Quieren convertir a víctimas en verdugos, nos querrían divididos y frustrados, y nosotros nos tenemos que mantener unidos y no violentos. Que nadie dude nunca más de la determinación del pueblo de Cataluña", ha subrayado.

Por eso, ha llamado a continuar las movilizaciones para cambiar las leyes injustas, ya que cree que la manera de garantizar el derecho a huelga es haciendo huelga y el de voto votando, y ha lanzado un consigna para la unidad de la población catalana: "El pueblo unido nunca más será oprimido".