Palomino admite que Fomento les ofreció a Koldo García, quien les dio el contacto de la empresa de mascarillas

El que fuera director general de Presupuestos del Servicio de Salud de Baleares (IbSalut) y director general del propio IbSalut, Manuel Palomino, ha reconocido este lunes en el Congreso que en abril de 2020 el Ministerio de Transportes les pasó el contacto de Koldo García Izaguirre y que fue el entonces asesor de José Luis Ábalos quien le llamó y le puso en contacto con la empresa Soluciones de Gestión para la compra de mascarillas por valor de 3,7 millones de euros.

Así lo ha explicado durante su intervención en la comisión de investigación del Congreso que investiga los contratos de emergencia en pandemia y que este lunes dedica sus comparecencias a los adjudicados en Baleares.

Palomino, que en abril de 2020 era director de Presupuestos del Servicio de Salud de las Islas y en julio de aquel año fue ascendido a la dirección general del servicio, ha recordado que aquel mes, durante una reunión de la comisión de compras permanente que se había creado en Baleares, recibió una llamada "del Ministerio de Fomento" para saber si necesitaban mascarillas en las islas porque iban a realizar una gran compra.

Según ha dicho que no es capaz de recordar quién realizó esa llamada, pero en todo caso, ha subrayado que él no conocía a nadie en el Ministerio y cree que "era alguien no especialmente significado". Esa persona le habló de que estaban preparando una compra acumulada de material y le preguntaba si necesitaban mascarillas para participar. Baleares quería mascarillas FFP2 y KN95, así que envió un mensaje al móvil que le dio su interlocutor del ministerio.

Y ese teléfono era el de Koldo García, que respondió con una llamada presentándose como asesor del ministerio. Palomino le confirma su interés en comprar mascarillas y le pide detalles sobre el transporte del producto. Según ha relatado, Koldo le remitió al empresario Íñigo Rotaeche del que le facilitó el teléfono y el correo electrónico.

"A partir de ahí se le pone en contacto con la Subdirección de Compras y se sigue el procedimiento habitual, realizándose una adquisición de 1.480.600 unidades de mascarillas KN95 a un precio de 2,50 cada una", ha señalado Palomino, destacando que era un precio inferior al habitual de aquellos días.

ARMENGOL "JAMÁS" SE INTERESÓ POR LA COMPRA

A instancias del PSOE, Palomino ha remarcado que "jamás" la presidenta Francina Armengol se interesó por esa compra ni ninguna otra del servicio de salud, ni tampoco la consellera, y que tampoco recibió presión alguna del gobierno para contratar con la empresa que promocionaba Koldo García.

Pero para el portavoz del PP, José Vicente Marí, el Govern balear actuó para "proteger" a la trama pues el servicio balear de salud declaró de emergencia una contratación de mascarillas que no era urgente, ya que no eran FFP2 de uso hospitalario, pagó el importe íntegro pese a saber que las mascarillas no cumplían las condiciones e incluso certificaron su calidad.