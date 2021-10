Paloma Martín asegura que no hay emergencia habitacional grave y acusa a la "izquierda radical" que fomente la okupación

La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, ha afirmado este martes que en la región no existe una emergencia habitacional grave y que la "izquierda radical" que gobierna en España "contribuye a fomentar con sus acciones que la okupación campe a sus anchas por las ciudades".

"La okupación es un lastre para el resto de inquilinos que viven allí, para los propietarios y para el conjunto de la sociedad. Hay vivienda social para atender a necesidades especiales pero uno no se puede tomar la justicia por su mano y okupar una vivienda. Nosotros defendemos una convivencia en paz entre los vecinos y defendemos la propiedad privada", ha añadido.

En una entrevista a 'Telemadrid' recogida por Europa Press, Martín ha declarado que se está generando "una inseguridad tremenda y un mercado de okupación inaudito". "Nosotros defendemos la propiedad privada, apoyamos la libre y pacífica convivencia entre los vecinos y vamos a luchar con todas nuestras armas contra la okupación. La ley limita la actuación y el Gobierno de Sánchez ha utilizado la pandemia y el estado de alarma para evitar que estas personas pudieran ser desalojadas de viviendas okupadas", ha apostillado.

LEY DE VIVIENDA

En ese punto, la consejera ha señalado que la nueva Ley de Vivienda que prepara el Gobierno de España "es intervencionista y atenta directamente contra la propiedad privada". "Cada uno con el ahorro de su vida puede y debe invertirlo en lo que quiera. Hay viviendas cerradas por muchos motivos, porque necesitan esfuerzos de rehabilitación, por el ejercicio libre del titular que quiere reservarlo para sus hijos, o porque obedecen a otras coyunturas", ha detallado.

A juicio de Paloma Martín, lo que verdad regula el mercado es la ley oferta y la demanda "y por eso la Comunidad pone suelo público en el mercado para contribuir a contener los precios y aplica una política de impuestos bajos para heredar viviendas, degravaciones en el IRPF y también para los propietarios".

"La política de la vivienda tiene que generar certidumbre, seguridad jurídica, que fluya el libre mercado y una política de vivienda social fuerte. En la región en 2020 se ha levantado el 60 por ciento de la vivienda de España. Se puede hacer una política de vivienda social fuerte y solvente y dejar al propietario privado que con sus ahorros tomen la política que considere", ha subrayado.

Además, la titular regional de Vivienda ha comentado que las experiencias de zonas como Cataluña o Berlín para regular el precio de los alquileres no ha funcionado y que es minoritario el número de viviendas en manos de fondos buitre ya que, según sus datos, la mayoría está en manos de pequeños ahorradores.

"La izquierda siempre usa determinadas palabras para denominar sectores. Lo que hace falta es que todos generemos empleo y contribuyamos todos a reactivar la economía. La construcción es de los sectores que más tira del empleo, ya que supone el 20 por ciento del PIB regional y no se puede demonizar", ha indicado.

Martín también ha criticado el bono vivienda prometido por el Gobierno de la Nación. "Da la sensación que quieren cambiar bonos por votos. Basta ya, porque la gente lo que quiere es oportunidades para trabajar, no queremos una sociedad empobrecida a la que den bonos y ayudas, sino darles oportunidades para desarrollar su vida. Los jóvenes no se van a dejar engañar. Me parece grave que esta izquierda que ha perdido el norte y están desesperados por conseguir el voto de los jóvenes, que el 4 de mayo votaron mayoritariamente a Ayuso", ha apuntado.

"NO HAY EMERGENCIA HABITACIONAL GRAVE"

La consejera ha aseverado que "no hay emergencia grave habitacional" y que eso es una "visión catastrófica alineada con la izquierda". "Madrid sufre como todas las capitales mucha demanda de vivienda y los niveles no son comparables con el precio de las provincias. Y aún así mucha gente quiere venir a vivir a Madrid. Aquí acogemos a todos, no estamos en debates regionalistas que no aportan nada. Aquí ofrecemos impuestos bajos para los ciudadanos", ha destacado.

Martín ha asegurado que la Comunidad de Madrid "siempre estará del lado de la legalidad" pero que si depende de su Gobierno no iniciarán los trámites para declarar zonas tensionadas porque "no queremos ver intervenidos los precios". "Hay cuestiones como subida del IBI a pisos vacíos que no se va a aplicar en ciudades como Madrid, pero hay ayuntamientos de la izquierda que sí lo harán", ha augurado.

Por último, preguntado por la política energética del Gobierno central, la titular regional de Medio Ambiente considera que "yerra en el diagnóstico y la solución". "España tiene dependencia energética. Mientras países de la Unión Europea puedan tirar del carbón y de la energía nuclear, aquí no porque se ha demonizado. Así las cosas, no tenemos energía de respaldo y al día de hoy la energía eólica y solar no es suficiente, tenemos una dependencia del 74% de fuera", ha precisado.