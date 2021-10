La Palma espera las ayudas para paliar los daños del volcán aunque todavía sigue en plena fase eruptiva

El volcán Cumbre Vieja lleva ya más de dos semanas en erupción y cada vez son más palmeros los que se están viendo afectados por la incesante expulsión de lava. Ya son miles de edificaciones las que se han visto afectadas por las coladas de lava y más de 800 viviendas han quedado sepultadas. Las plataneras, el principal foco de negocio de La Palma, también se han visto perjudicadas y los ciudadanos de la isla no solo ven cómo sus recuerdos y sus vidas están quedando sepultados bajo la lava, sino que además temen que su economía esté en juego.

Una catástrofe que, lamentablemente, no parece estar cerca de acabar. Este mismo lunes, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha reconocido que, partiendo de los datos que manejan todos los expertos, no parece el volcán esté cerca de concluir la erupción. "Tengo que trasladar que no sabemos en qué momento estamos, no parece que esté cerca del final", ha señalado Torres. Sin embargo, y a pesar de que el río de lava no parece remitir, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado domingo un plan de ayudas de 206 millones de euros para todos los afectados por la erupción del volcán de La Palma. Una línea de ayudas, que deberá aprobarse en el Consejo de Ministros, se destinará "de manera urgente" a la reconstrucción de infraestructuras, para el fomento de empleo y como incentivos fiscales.

EFE/Carlos de Saá









Anteriormente ya se había concedido una ayuda directa máxima de 10,5 millones de euros para la compra de viviendas y bienes de primera necesidad para todos los afectados por el volcán. Unas cifras que se suman al dinero comprometido por el Gobierno canario para las personas de mayor vulnerabilidad y para las empresas damnificadas, especialmente para el sector agrario.

Una serie de ayudas que, sin embargo, lleva a muchos preguntarse si será suficiente para paliar los daños materiales de la isla. Como ya venimos contando, a priori podría parecer precipitado comenzar a hablar de cifras de daños si partimos de la base de que el volcán Cumbre Vieja sigue en fase eruptiva y los daños podrían seguir creciendo con el paso de los días. De hecho, aún no hay indicios claros de cuando podría detenerse la erupción del volcán.

Hace tan solo unos días, el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) aprobó los primeros pagos a los asegurados por los daños producidos por la erupción del volcán. Se trata de las primeras solicitudes correspondientes a todas aquellas viviendas que han quedado destruidas por el paso de la lava. Hace unos días, el Consorcio había recibido casi 290 solicitudes de indemnización correspondientes a 230 viviendas, 43 automóviles, 15 comercios y una industria, pero con el avance de las coladas de lava podría incrementar la cifra.