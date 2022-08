Palma apoya con 195.000 euros a las entidades de la red de atención a personas en situación de prostitución

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este miércoles la concesión de subvenciones por valor de 195.000 euros para las entidades que forman la red de atención a personas en situación de prostitución.

En detalle, según ha informado el portavoz del equipo de gobierno, Alberto Jarabo, Casal Petit recibirá 75.000 euros, Metges del Món 61.000 euros y Creu Roja Balears 59.000 euros.

La red atendió en 2021 a 1.396 personas, de las cuales unas 200 acudieron a varias de las entidades que la integran. Un 45% de estas personas recibió durante 2021 la primera atención.

Las entidades participantes en la red tratan de contactar con estas personas --mayoritariamente mujeres-- y ofrecerles servicios de orientación e inserción laboral, atención psicológica y ayuda con trámites administrativos como la solicitud de tarjeta sanitaria. Sin embargo, la deslocalización de la actividad, debido a que la prostitución se está desplazando a pisos y casas, aumenta el aislamiento de estas personas.

En 2021, las entidades de la red realizaron 807 visitas, aunque en parte de ellas no pudieron contactar con las personas afectadas --principalmente porque el local estaba cerrado, pero también porque no les permitieron el paso o les dijeron que no querían nada--.

Por otra parte, la Junta de Gobierno de este miércoles ha formalizado el nombramiento de Meritxell Esquirol como directora de Justicia Social. El regidor del área, Alberto Jarabo, ha expresado su satisfacción por incorporar a Esquirol a su equipo ya que es "una persona que ha estado toda su vida implicada en los movimientos feministas y colectivos de migrantes y personas en situación de vulnerabilidad".