Palma acoge este sábado la segunda edición de la muestra de videojuegos en catalán

La Dirección General de Política Lingüística organiza este sábado, la segunda edición de una muestra de videojuegos en catalán en el marco del Mallorca Game, la convención más grande de este sector en Baleares, organizada por la Escuela de Arte y Superior de Diseño (EDIB).

Según han informado en una nota de prensa, será este sábado 29 de mayo, entre las 10 h y las 19 h, en la sede de la EDIB, en Palma.

Se trata de la segunda muestra de este tipo que tiene lugar después de la buena acogida del año pasado. La actividad dispondrá de un stand en la convención y estará abierta a todas las edades y a todo el mundo, tanto usuarios habituales de videojuegos como personas que quieran descubrirlos. Para participar no es necesario inscribirse.

La muestra de videojuegos en catalán se hace en colaboración con la EDIB y con Gaming.cat, la comunidad de aficionados y desarrolladores de videojuegos que busca hacer crecer el uso del catalán en este ámbito. Los miembros de esta asociación guiarán los usuarios que quieran participar.

Además, en el Mallorca Game se podrán encontrar máquinas recreativas y consolas antiguas, talleres para niños o una sala de realidad virtual. Se podrá participar de concursos y habrá presentes empresas del sector, desarrolladores y youtubers.

Para esta edición se han añadido en la biblioteca de videojuegos que se pueden probar algunos de los finalistas y ganadores de los Premios SAGA 2023, como Her Name was Fire, Blind Fate o Endling, ganador del PremioSAGA 2023 a mejor videojuego en catalán, ganador al premio BAFTA al videojuego que va más allá del entretenimiento y finalista de los Game Awards por su impacto.