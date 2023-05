El Palacio de Montemuzo acoge la exposición de Martta García Ramo titulada "Realidad Invisible"

La artista zaragozana Martta García Ramo expone en el Palacio de Montemuzo, situado en la calle Santiago, 36, sus obras en óleo bajo el título "Realidad Invisible", que se podrán ver hasta el próximo 9 de julio.

La pintora muestra en este proyecto su interés por las personas y el ambiente urbano, grupos de personas que transitan por las ciudades, utilizando dos recursos que repite en gran parte de su obra, como son los Invisibles y el uso del Contorno como algo físico,tangible.

Los protagonistas son los Invisibles, las personas que tienen su existencia cercana a la nuestra, que existen, pero que nos pasan completamente desapercibidos.

Para Martta la mirada tiene poder y la obra de arte posibilidad de evidenciarlo, para cuestionar la manera de ver y las formas de reaccionar ante el mundo.

"En mi proceso artístico --ha relatado-- intento crear imágenes que inviten a ser examinadas. Recorro las ciudades, tomo fotografías que luego utilizo para desarrollar mi trabajo. Una parte importante de este se basa en el encuadre de la obra, en la descripción de todos sus personajes, en las historias que nos cuentan... Los pasos de cebra, me permiten delimitar a esos personajes y hacer visibles a los invisibles. Me sumerjo en la multitud, una multitud que me atrae, me paraliza, me mueve, me sorprende, me arrastra, me agita...".

Sus imágenes tienen un aire contemporáneo que hablan de la actualidad y los personajes representados pueden ser cualquier persona que uno se cruzaría en cualquier momento, incluso podrían ser los propios espectadores de la muestra.

VISITAS GUIADAS

Los detalles y accesorios que aparecen en los cuadros también son los habituales: mochilas, carpetas, móviles, patinetes. Todos están a nuestro alrededor, forman parte de nuestro entorno, por ello les da su justo protagonismo.

La pintura de "Realidad Invisible" es muy visual. La obra atrapa al que la ve, y lo hace por su inmediatez y frescura. Esto se debe al reiterado uso de planos limpios y colores generalmente saturados, que convierten la exposición en un imán para la retina.

Cada cuadro aporta música y alegría con su color, pero también deja espacio para el silencio y la reflexión, con sus superficies en blanco, tan vacías que parten del crudo lienzo en blanco, de la nada.

La obra de Martta profundiza en la subjetividad de lo que se cree ver. En cómo se interpreta la realidad en base a la experiencia y vivencias. En la mayoría de las ocasiones no son los ojos los que miran, si no la mente, percibiendo el mundo desde el punto de vista de cada uno, y no cómo se muestra. "La artista reinventa sus cuadros a la manera que todos reinventamos nuestro entorno, redondeándolo a nuestro antojo", han añadido desde la organización de la muestra.

La exposición de Martta García Ramo "Realidad Invisible" en el Palacio de Montemuzo, junto con la de Mapi Rivera "Germinación" en Torreón Fortea, y la del Museo Pablo Gargallo de Natalia Lainez titulada "25 + 25" , forman parte de las Rutas por el Arte Contemporáneo 2023, visitas guiadas programadas por el servicio de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza y que se pondrán en marcha a partir del próximo sábado, 27 de mayo.

Se realizarán los sábados y domingos, a las 11.30 horas, con una duración aproximada de una hora y media. Están dirigidas para grupos de 20 personas, y la inscripción será gratuita en la web 'zexposiciones.eventbrite.com'.