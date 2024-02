Pakistán.-El PTI descarta negociaciones de coalición y apuesta por mantenerse en la oposición si no gana las elecciones

Las otras dos fuerzas más votadas, la Liga Musulmana de Pakistán - Nawaz y el Partido del Pueblo Paquistaní alcanzan un principio de acuerdo conjunto

El presidente del Movimiento por la Justicia de Pakistán (PTI), Gohar Alí Jan, ha descartado cualquier tipo de conversación para negociar un gobierno de coalición en Pakistán y ha asegurado que la formación preferirá continuar como la gran representación opositora en el país a sabiendas de que ha logrado el mayor número de escaños en las elecciones generales del jueves, como apuntan los resultados casi definitivos.

A la espera de resultados definitivos y en declaraciones recogidas por el diario 'Dawn', el abogado del encarcelado líder del partido y ex primer ministro Imran Jan, ha explicado que el PTI no se siente "cómodo" con ninguna de las dos siguientes formaciones más votadas, la Liga Musulmana de Pakistán - Nawaz, que lidera la némesis política del ex mandatario, el también antiguo jefe del Gobierno Nawaz Sharif, ni con el Partido del Pueblo Paquistaní (PPP) del ex ministro de Exteriores Bilawal Bhutto.

Así pues, el presidente del PTI, cuyo partido ha logrado aproximadamente un centenar de escaños, lejos de la mayoría de 170 necesaria, ha asegurado que ningún representante del partido "hablará con nadie para formar gobierno o para formar un gobierno de coalición" porque "para eso es mejor quedarse en la oposición".

Cabe recordar que el presidente del PTI había denunciado horas antes que al menos 50 escaños han sido arrebatados al partido de manera fraudulenta y anunció la toma de medidas para reclamar lo que considera una victoria justa.

Al mismo tiempo, la oficina del presidente de la LMP-N y hermano de Nawaz, Shehbaz Sharif, ha anunciado finalmente este domingo el comienzo de conversaciones formales de gobierno con el PPP, con quien ha acordado "en principio salvar al país de la inestabilidad" a pesar de que los dos partidos juntos también quedan bastante lejos de los 170 asientos que hacen falta.

Tras un encuentro de sus líderes en Lahore, "ambos han acordado cooperar a nivel político, y tras discutir en detalle la situación en el país, para devolver la mencionada estabilidad al país". "La mayoría del pueblo nos ha dado un mandato, no decepcionaremos al pueblo", ha hecho saber la presidencia de la Liga, que espera anunciar formalmente este lunes la alianza con la intención de atraer al resto de partidos que formaban parte del llamado Movimiento Democrático de Pakistán, la "gran coalición" que expulsó del poder al ex primer ministro Jan en abril de 2022.