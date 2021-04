Pakistán anuncia que ilegalizará el partido islamista TLP tras varios días de protestas y disturbios

El Gobierno de Pakistán ha anunciado este miércoles que ilegalizará al partido islamista Tehrik-i-Labaik Pakistan (TLP) en línea con la Ley Antiterrorista, tras tres días de protestas y disturbios por el arresto de su líder y la publicación el año pasado de caricaturas de Mahoma en Francia.

"El Gobierno federal ha decidido prohibir Tehrik-e-Labaik bajo la Ley Antiterrorista", ha anunciado el ministro del Interior, Rashid Ahmed, quien ha indicado que la decisión llega tras una petición de las autoridades de la provincia de Punyab.

Así, ha indicado que "el gobierno de Punyab ha recomendado prohibir la organización". "Enviaremos un sumario de la prohibición al Gabinete", ha añadido, en un mensaje publicado a través de su cuenta en la red social Twitter.

El anuncio de Ahmed ha llegado horas después de que las fuerzas de seguridad paquistaníes intervinieran para poner fin a los bloqueos de carreteras en varias ciudades del país por parte de seguidores de esta formación islamista.

En este sentido, Rashid ha confirmado la muerte de al menos dos policías durante los incidentes de los últimos días y ha resaltado que los bloqueos han afectado al transporte de oxígeno a los hospitales, en medio de un aumento de los casos de coronavirus.

Por otra parte, ha pedido a los miembros del TLP "que controlan los medios" que pongan fin a sus campañas a través de redes sociales y ha defendido que la ideología que promueven "da la impresión de que Pakistán es un Estado extremista".

Las protestas estallaron tras el arresto del líder del TLP, Saad Husain Rizvi, después de que convocara a sus seguidores a una marcha si el Gobierno no cumplía con la fecha límite del 20 de abril para la prohibición de importaciones desde Francia y la expulsión del embajador francés a causa de las caricaturas.

El TLP estuvo en 2018 detrás de las protestas en el país contra la revocación de la condena a muerte contra Asia Bibi, una mujer cristiana sentenciada por blasfemia, que fue finalmente absuelta y se trasladó a Canadá, que le concedió asilo.

Bibi fue condenada en 2010 por blasfemia después de que sus vecinos aseguraran que había hecho comentarios denigrantes sobre el Islam después de pedirle que no bebiera agua de su vaso por no ser musulmana. Ella es protestante e insiste en que no cometió blasfemia alguna.