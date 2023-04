Pakistán.- El primer ministro de Pakistán gana una moción de confianza en el Parlamento

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha ganado este jueves una moción de confianza en el Parlamento gracias a los votos de la coalición del Gobierno en el marco de los intentos para recaudar fondos de cara a las elecciones pospuestas en las provincias de Punyab y Jíber Pajtunjwa.

"La Asamblea Nacional de la República Islámica de Pakistán deposita su plena confianza en el liderazgo de Mian Muhamad Shehbaz Sharif, como primer ministro de la República Islámica de Pakistán", reza la moción votada, con 177 votos a favor de la coalición, más tres de los independientes que la apoyan.

Antes de la votación, Sharif ha prometido respaldar al Parlamento en sus decisiones, defendiendo además que el poder judicial "no tiene derecho de reescribir la Constitución", en referencia a la decisión del Tribunal Supremo de aplazar las elecciones en Punyab para octubre, ha recogido el diario 'Dawn'.

Esto se produce después de que el ministro de Información, Marriyum Aurangzeb, saliera al paso de unas informaciones en los medios en las que se afirmaba que Sharif buscaba un voto de confianza para un proyecto de ley sobre la recopilación de fondos de cara a las elecciones en Punyab y Jíber Pajtunjwa.

"El primer ministro no decidió proponer un voto de confianza, no hubo tal consulta y no es necesaria. Shahbaz Sharif, es el candidato unánime del pueblo, el partido y los partidos de la coalición", afirmó Aurangzeb en su perfil oficial de Twitter el martes.

Sin embargo, la iniciativa de la moción de confianza ha sido promovida por el ministro de Exteriores, Bilawal Bhutto-Zardari, para demostrar la unidad del Gobierno de coalición frente a la oposición, que cuenta con 159 escaños en el Parlamento.