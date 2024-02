Pakistán.- El partido de Nawaz Sharif niega que vaya a abandonar la política tras no ser nominado a primer ministro

El partido Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz (PML-N) ha negado este miércoles que el ex primer ministro Nawaz Sharif se esté planteando abandonar la política después de no ser nominado para el puesto de primer ministro tras las últimas elecciones generales, a raíz del acuerdo alcanzado el martes entre la formación y el Partido Popular de Pakistán (PPP).

La vicepresidenta de la PML-N, Maryam Nawaz --hija de Sharif--, ha señalado en su cuenta en la red social X que "no hay verdad en lo que se dice sobre que Nawaz Sharif abandonará la política tras no aceptar el cargo de primer ministro".

"Durante los próximos cinco años, no sólo participará de forma activa en política, sino que encabezará los gobiernos en Centro y Punyab", ha dicho, antes de agregar que el propio Sharif "dejó claro en sus discursos de campaña que no sería parte de un gobierno de coalición".

"Los que conocen el temperamento de Nawaz Sharif conocen su postura de principios", ha recalcado Maryam Sharif, después de que la PML-N eligiera a Shehbaz Sharif --hermano del ex primer ministro y él mismo antiguo primer ministro-- para el cargo.

Así, ha hecho hincapié en que tanto ella como su tío son "soldados" de Nawaz Sharif. "Seguiremos sus órdenes y trabajaremos bajo su liderazgo y supervisión", ha zanjado, en medio de las especulaciones sobre el futuro político del ex primer ministro, quien se presentó a los comicios al frente de su partido tras la anulación de una condena contra él por corrupción.

La PML-N y el PPP, encabezado por el exministro de Exteriores Bilawal Bhutto --hijo de la ex primera ministra Benazir Bhutto y del expresidente Asif Alí Zardari-- formalizaron el martes un acuerdo para formar gobierno junto con dos partidos minoritarios, después de que el Movimiento para la Justicia de Pakistán (PTI) del ex primer ministro Imran Jan no lograra una mayoría suficiente para lograr volver al poder.

Las elecciones generales en Pakistán estuvieron marcadas por numerosos incidentes violentos y las denuncias por parte del PTI de Jan --quien se encuentra encarcelado por varias condenas dictadas contra él tras ser cesado en una moción de censura en 2022-- sobre presuntas irregularidades e intentos de impedir su victoria.