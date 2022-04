Pakistán.- Imran Jan es destituido como primer ministro de Pakistán tras la moción de censura impulsada por la oposición

La oposición ha logrado 174 votos a favor de la moción de censura contra el primer ministro de Pakistán, Imran Jan, que por lo tanto ha dejado de ser el máximo responsable político del país. La Asamblea Nacional paquistaní está formado por 342 asientos.

Jan es el primer mandatario paquistaní destituido en una moción de censura, según recoge la prensa paquistaní, que destaca que antes de la votación, han dimitido el presidente del Parlamento, Asad Qaiser, y su vicepresidente, Qasim Suri. Qaiser ha dimitido para "no participar en la conspiración extranjera para echar al primer ministro".

Así, la sesión ha sido presidida por Ayaz Sadiq, diputado de la Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz (LMP-N), quien ha sido el encargado de anunciar el resultado de la votación.

Una portavoz de la LMP-N, Marriyum Aurangzeb, ha explicado que el propio Sadiq no ha podido votar por ser el presidente y que tampoco han votado los disidentes del Pakistan Tehreek e Insaf (Movimiento por la Justicia de Pakistán) que lidera Jan.

Tras anunciar el resultado, Sadiq ha dado la palabra a Shehbaz Sharif, candidato conjunto de la oposición al cargo de primer ministro. En su intervención ha dado las gracias a todos los líderes de la oposición y ha prometido que "el nuevo régimen no caerá en venganzas".

"No quiero volver a la amargura del pasado. Queremos olvidarlos y avanzar. No vamos a vengarnos ni a caer en injusticias. No vamos a enviar a gente a prisión sin motivo. La ley y la justicia tendrá su curso", ha destacado, según recoge el diario paquistaní 'Dawn' en su edición digital.

Después ha tomado la palabra Bilawal Bhutto-Zardari, presidente del Partido Popular de Pakistán, quien ha felicitado a la Cámara por la aprobación de una moción de censura por primera vez en la historia del país.

"El 10 de abril de 1973 esta Cámara aprobó la Constitución. El 10 de abril de 1986 Benazir Bhutto puso fin a su exilio y volvió a Lahore para liderar la lucha contra el general Ziaul Haq", ha recordado. "Hoy es 10 de abril de 2022 y el lastre antidemocrático que hemos soportado los tres últimos años vuelve al viejo Pakistán (...). La democracia es la mejor venganza", ha destacado.

La votación se ha producido tras la decisión del Tribunal Supremo, que anuló la decisión de disolver la Asamblea Nacional en contra de la opinión de Jan.

Las últimas semanas en Pakistán se han caracterizado por una tensión política como no se ha visto en años, marcadas por los escándalos de transfuguismo y multitudinarias manifestaciones a favor y en contra del primer ministro, denunciado por la alianza opositora del Movimiento Democrático de Pakistán (MDP) como un "títere" del Ejército. Las Fuerzas Armadas están consideradas el estamento más poderoso de Pakistán desde su independencia del Raj británico en 1947.