Pakistán.- La Comisión Electoral de Pakistán imputa al ex primer ministro Imran Jan por desacato

La Comisión Electoral de Pakistán ha imputado este miércoles al ex primer ministro del país Imran Jan y fundador del partido opositor Pakistan Tehrik-e-Insaf (PTI), así como al exministro de Información Fawad Chaudhry, por incurrir supuestamente en un delito de desacato contra el organismo electoral.

Un tribunal del organismo presidido por Nisar Ahmad Durrani ha procedido a leer los cargos durante una vista que ha tenido lugar en la cárcel de Adiala, en la que ambos se encuentran encarcelados. Además, ha estipulado que la próxima audiencia judicial tendrá lugar el próximo 16 de enero.

Tanto Jan como Chaudhry han estado presentes durante la vista y han rechazado las acusaciones vertidas en su contra, según informaciones recogidas por la cadena paquistaní Geo TV.

El caso se remonta a los supuestos insultos proferidos por ambos contra altos cargos de la comisión durante diversas reuniones públicas, ruedas de prensa y entrevistas. Estos comentarios han sido calificados como "despectivos" contra el organismo y sus representantes. Aunque han tratado de impugnar las competencias de la comisión en este asunto, el Supremo ha dado el visto bueno al caso, lo que ha facilitado que se formulen los casos en su contra.

Jan cuenta con numerosos casos pendientes ante la Justicia de Pakistán, incluidos algunos por corrupción, desacato e incitación a la violencia. A principios de agosto fue condenado a tres años de prisión por corrupción, si bien posteriormente un tribunal de Islamabad suspendió la condena.

No obstante, Jan ha quedado inhabilitado y no podrá presentarse a las próximas elecciones dado que no ha sido absuelto de los cargos de corrupción en un caso de sobornos y sigue imputado en un caso de revelación de secretos.