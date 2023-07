Países de la UE ven potencial en los videojuegos pero reclaman más financiación, incentivos fiscales y recuperar talento

Los países de la Unión Europea (UE) tienen certificado el potencial de crecimiento de la industria de los videojuegos pero al mismo tiempo advierten de problemas de financiación, falta de inversión y ausencia de incentivos fiscales para estimular el desarrollo.

Esta es la principal consecuencia de la mesa de debate 'Apoyo e impulso institucional al ecosistema europeo de los videojuegos' organizada en Tenerife con motivo de unas jornadas a cargo de la presidencia española de turno de la UE.

El secretario de Estado de Cultura de Croacia, Kresimir Partl, ha indicado que país arrancó con la financiación pública del sector en 2019 con el objetivo de "alentar" el emprendimiento en videojuegos, de tal manera que se empezaron a desarrollar reglamentos para financiar producción y desarrollo.

Así, ha dicho que en 2022 se lanzó el primer concurso público para desarrolladores y con "resultados fructíferos" y en un contexto en el que "había escepticismo" entre la industria del cine, que sí recibe financiación pública y no entendía como desde el Ministerio se destinaban recursos a los videojuegos.

Ha dicho que gracias a esta línea de ayudas se diseñó un videojuego sobre la leyenda nacional del baloncesto Drazen Petrovic y finalmente "se constató" como se avanzaba en el sector y desde el mundo del cine se empezó a "ir de la mano" con los videojuegos.

No obstante, ha asegurado que los fondos públicos actuales "no son suficientes" y ve necesario que se articule un modelo similar al del cine, que tiene varias fuentes de financiación.

Aún así, ha apuntado que Croacia obtuvo 34 millones de los fondos de resiliencia de la UE para industrias creativas, y ahí de incluyó a los videojuegos, de tal manera que se configuró un "hub con fondos europeos que funciona muy bien" y en el que participa la academia de arte y el instituto de formación para técnicos de videojuegos.

"Intentamos dar un empuje a la creación", ha subrayado, remarcando en los últimos cinco años los estudios de videojuegos se han triplicado en el país hasta llegar a los 65, que en su opinión, sigue sin "ser suficiente", de ahí que haya reclamado un "enfoque global europeo" para mejorar la competitividad del sector.

Carlo Penna, subdirector general de Promoción de Industrias Culturales, ha apuntado que los videojuegos ya han sido reconocidos como industria por el Congreso de los Diputados en 2009 y el objetivo es integrarlos en el resto de industrias culturales con una "visión holística".

HUB AUDIOVISUAL

Ha apuntado que España ya tiene un "hub audiovisual" a través del Ministerio de Economía dotado con 1.600 millones hasta 2025, de los que ya se han consumido 1.200 millones, y ahí ayudas para producción, comercialización e "incubadoras" dado que es "fundamental" que haya "facilitadores" en el sector ante la burocracia que se practica en los ministerios. "Somos dinosaurios", ha comentado.

Así, ha insistido en que en esas incubadoras se hacen trabajos de mentoría, se gestionan ayudas para las pymes o se da información de como pedir un préstamo porque "hay reticencias de la banca" a la hora de apoyar proyectos como estos que "no son tangibles" como el mercado inmobiliario.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Penna ha indicado también que hay becas formativas para mejorar las competencias en emprendimiento dado que aunque son empresas "en auge" tienen muchas "necesidades".

Asimismo ha apelado a aumentar la cuota de mercado dado que solo en España hay unos 19 millones de jugadores de videojuegos y apenas se juega con material europeo y a introducir incentivos fiscales, tal y como ocurre con el cine, por ejemplo, para lo que ve necesario alcanzar algún acuerdo con el Ministerio de Economía.

GANAR VISIBILIDAD

Skander Morgenthaler, representante del Ministerio de Asuntos Económicos y Acción Climática de Alemania ha apuntado que el Gobierno alemán empezó a volcarse en el sector en 2015 y este año ha movido un presupuesto de 17 millones que esperan aumentar el próximo año.

Ha comentado que "hay muchos estudios en el país" pero la mitad son muy pequeños aunque hay fondos públicos federales y locales preparan una "nueva actualización de incentivos" para 2024 en los que se incluya un sistema de préstamos atractivo para las pequeñas empresas.

En esa línea no ha ocultado que desean que Alemania ocupe un "lugar preponderante" en el mercado de los videojuegos, dejando claro que "la financiación no lo es todo", y hay que hablar también del personal o el capital.

"No vamos tan mal en relación con la media europea pero no somos tan conocidos como en otros países, no tenemos esa visibilidad. Es una industria nueva en el país, hay que crear hubs, formación, la infraestructura, queda tela por cortar", ha comentado, incluidos otros aspectos como la "protección de los jóvenes", que es ámbito de otros ministerios.

A nivel político ha comentado que el Parlamento "da apoyo" y considera a los videojuegos son "un sector importante" pero "la cosa cambia" a nivel ministerial por lo que espera que las nuevas generaciones sean "más conscientes" y también que haya una mayor simplificación administrativa.

Julie-Jeanne Régnaul, secretaria general de la Asociación de Directores de Agencias de Cine Europeos (EFAD), ha admitido que "cada vez más" se apoya el sector de los videojuegos con fondos públicos porque "son obras culturales" y además, hasta seis países comunitarios ya tienen incentivos fiscales.

En ese sentido ha afirmado que "es otra fórmula" que se suma a la financiación pública, lo mismo que los fondos privados.

Youri Loedts, director de la sección de Videojuegos del FondoAudiovisual de Flandes (FAV) ha comentado que hay mucho "talento y capacitación" en las universidades pero al salir al mercado "no saben como comercializar un videojuego".

"CONVERTIR A ESTUDIANTES EN PROFESIONALES"

De esta forma, ha apuntado que los fondos públicos "permiten convertir a estudiantes en profesionales" en un entorno en que buscan a sus primeros inversores, a los que "no les gusta el riesgo" y quieren sacar beneficios.

Por ello entiende que "hay que empezar primero con un fondo cultural a modo de fondo semilla" para que los emprendedores puedan desarrollar videojuegos, lanzarlos a los mercados y llegar a las empresas privadas ayudando a "mitigar los riesgos".

Ha indicado que la inversión en videojuegos tiene "mucho riesgo" pero también "mucha recompensa" y ha asegurado que si un emprendedor tiene dinero del fondo cultural "pueden hablar con plataformas y distribuidores y eso cambia la dinámica, si no, los gigantes van a decir les interesa el videojuego pero no van a pagar mucho dinero".

Además ha comentado que se conceden préstamos sin contraprestación porque es una medida para "proteger la autonomía e independencia de los pequeños productores.

"El dinero es un problema pero si se lo damos se van a poder centrar en las capacidades y la propiedad intelectual sin tener que pensar en llegar a fin de mes. Hay que invertir en empresas pequeñas y no dejarlas al albur de las grandes multinacionales", ha señalado.

Loedts ha pedido también "recompensar" el modelo de coproducciones europeas, tratar de "colocar los videojuegos en las tiendas" y "parar la fuga de cerebros europeos" que se han ido a Estados Unidos y China defendiendo, entre otras cosas, el clima europeo, la gastronomía y, especialmente, la seguridad.