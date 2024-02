La PAH lamenta la "falta de confluencia" entre partidos sobre vivienda: "Estamos en contra de las estrategias políticas"

Los representantes de las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH) del País Valencia han lamentado la "falta de confluencia" entre los partidos políticos de Les Corts tras la reunión que han mantenido este martes con representantes de las diversas formaciones en las que "no se ha podido llegar a un acuerdo" entre todos sobre cuestiones de vivienda. "Estamos en contra de las estrategias políticas que impiden resolver los problemas", han indicado en rueda de prensa.

Así lo ha hecho saber el portavoz de la PAH de Valencia, José Luís González, en declaraciones a los medios tras reunirse con los representantes de todas las fuerzas políticas de Les Corts y presentarles el Plan de Choque elaborado por la plataforma.

El documento presentado incluye propuestas como que se vuelva a poner en marcha ha unidad de ayuda contra los desahucios y que Les Corts exija las 500 viviendas que debían traspasarse de la Sareb al parque público, ya que este solo cubre un 0,7% de la oferta.

También reclama a los partidos medidas para evitar los desahucios como "créditos blancos, un programa de alquiler que permita a las administraciones ser titulares y que las familias se puedan subrogar y aumentos de las ayudas de alquiler".

Asimismo, abogan por movilizar viviendas vacías para destinarlas al parque público. Otra de sus propuestas es "un programa solidario para los particulares que tienen viviendas, garantizando que cobren y garantizando que la estructura de la vivienda se mantenga perfectamente".

Según lo que ha explicado González, por parte del Partido Popular "no han recibido respuesta" a las propuestas planteadas en otra reunión que tuvieron con ellos el pasado 31 de enero puesto que el responsable de vivienda, Fernando Pastor, no ha podido acudir. Por ello, los 'populares' les ha planteado celebrar una nueva reunión con todos los grupos políticos.

En el caso de Vox, ha apuntado que no se ha conseguido llegar a "ningún" acuerdo ya que "la mayor parte de los temas planteados quedaban fuera de sus competencias" pero, aún así, señala que ha habido confluencia en las cuestiones relacionadas con la construcción de vivienda.

En cuanto al PSPV y Compromís, el portavoz de la plataforma ha valorando "muy positivamente" se hayan mostrado de acuerdo con las propuestas del Plan de Choque y que, además, se hayan concretado "una serie de sesiones técnicas de trabajo para desarrollar aspectos fundamentales de este plan".

José Luís González ha recalcado que el derecho a la vivenda es "una responsabilidad de todos los partidos políticos" y, por lo tanto, asegura que están "en contra de las estrategias políticas que impiden resolver los problemas".

En este sentido, ha señalado que "todo lo que sea una ideologización del problema, pero no resolverlos, no va con nosotros", por ello, insiste en "buscar puntos de confluencia para intentar resolver y avanzar".

"Nosotros lamentamos que no nos hayan dado respuesta porque los desahucios están ahí, el sufrimiento de la gente está ahí y el sufrimiento de los movimientos sociales también y no hay derecho que un tema que es de estado de derecho tenga que asumirlo, no el conjunto de las instituciones, sino desgraciadamente cuatro ONGs o cuatro compañeros", ha aseverado el portavoz.

DESAHUCIO MONTSERRAT

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por otra parte, se ha referido al desahucio de cuatro bloque de viviendas, actualmente en manos de la Sareb, previsto para este miércoles en Montserrat (Valencia) y que afectaría a algunas familias que no tiene alternativa habitacional.

La entidad ciudadana solicita a la Sareb y "públicamente al gobierno valenciano" que se pare este lanzamiento judicial "porque se va a echar a familias" y "van a pagar justos por pecadores".

"La Sareb ha de cambiar radicalmente su planteamiento y, en lugar de, primero, rescatar a la banca, en segundo lugar, vender las viviendas a fondos, y en tercer lugar, ver qué pasa con la gente, hacer totalmente al revés. La Sareb es nuestra. Ya es el momento de que la Sareb esté al servicio de la gente", ha sentenciado.