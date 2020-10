Page, sobre el toque de queda, cree que es el "momento razonable" para que Estado y CCAA pacten medida "homogénea"

Evita poner nombre a esta medida y desvela que el Ministerio está ahora abierto a explorar este extremo

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que empieza a ser "un momento razonable" para que el Gobierno de España y las comunidades autónomas pacten una medida homogénea en todo el país, a la que no ha querido ponerle nombre, ante el crecimiento "disperso", pero "preocupante", del coronavirus.

Así ha reaccionado García-Page durante la presentación del Plan de Traslado del Hospital Universitario de Toledo en el día en el que se ha conocido que el Gobierno de la Comunidad de Madrid está estudiando si pedir al Gobierno central que decrete el toque de queda.

Según ha explicado el presidente castellanomanchego, "en España empiezan a ser ya multitud de decisiones las que se están tomando en un sitio y en otro". "Al final --ha dicho-- vamos a terminar todos mareados sin saber a qué hora se puede estar en Burgos, a qué hora se puede estar en Valencia o si podemos o no en Talavera de la Reina".

Es por ello que cree que empieza a ser "un momento razonable" para que el Gobierno de España con las comunidades autónomas pacten una medida homogénea que sea "clara" y que "no nos haga pensar al conjunto del país que unos están peor a costa de otros", ha afirmado.

Una medida a la que García-Page no ha querido ponerle nombre --en el día en el que se habla de toque de queda-- porque no sabe cuál es y no hay una decisión tomada, ha indicado. Según ha manifestado, hay "bastantes" autonomías que piensan igual que él y, según ha reconocido, el Ministerio "está más que asequible a esta decisión".

"Se impone una decisión que no será ni queremos que sea el confinamiento integral, pero que tiene que ser una solución nacional con un mensaje nacional y que haga que realmente las decisiones tengan eficacia porque se aplican al conjunto y no por trozos, que siempre son más discutibles", ha admitido el presidente regional.

Finalmente, ha comentado que a las autonomías les corresponde gestionar la sanidad, pero las decisiones de planificación estratégica que sobrepasan a cualquier comunidad le corresponden al Estado, y, a su juicio, "hay que mantener un grado no solo de lealtad sino de inteligencia, para que lo que se haga responda no a la voluntad política, sino a la clara determinación técnica y científica".

EL GOBIERNO, ABIERTO A ESTUDIARLO

Precisamente este mismo martes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, confirmaba que el Gobierno no aprobará una prórroga del estado de alarma en la Comunidad de Madrid, que decaerá el próximo sábado. Además, estudiará con todas las comunidades autónomas la fórmula del toque de queda para evitar la propagación del coronavirus, aunque ha avisado de que esta medida requeriría la declaración de estado de alarma en los territorios afectados.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Illa ha apuntado que la cifra de contagios en la Comunidad de Madrid ha descendido después de 21 días de medidas "muy estrictas" y, aunque los datos aún son "altos" y no "tranquilizadores", el Ejecutivo no prorrogará el estado de alarma y estudiará junto al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso las medidas a adoptar.

En cuanto a la posibilidad de decretar un toque de queda, ha aceptado que es una medida que se está aplicando en otros países europeos y ha dicho que se estudiará con todas las comunidades autónomas. Eso sí, ha subrayado que requeriría del estado de alarma y por tanto debería ser aprobado con "la certeza" de que cuenta con suficiente apoyo de los grupos parlamentarios para salir adelante en el Congreso de los Diputados si tuviese que aplicarse durante más de 15 días.