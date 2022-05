Page sobre casos Pegasus: "me preocupa que en España ya no haya secretos"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mostrado este lunes su preocupación por el hecho de que en España "ya no haya secretos y que todos sean a voces" al ser preguntado sobre el posible espionaje con el programa Pegasus al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

García-Page, que ha atendido a los medios de comunicación tras visitar la sede de la Asociación AFA en Albacete, ha comentado: "Conmigo lo tienen crudo, si me quieren espiar se van a aburrir una barbaridad porque no me meto en berenjenales ni conspiro, lo nuestro es la gestión de los problemas de la gente".

Así, el presidente autonómico ha considerado que "tendrán problemas los que dicen cosas que no deben", pero se ha mostrado convencido de que "los ministros espiados no habrán dado que hablar" porque los conoce "personalmente".

"Estoy seguro de que la mitad de las conversaciones no es solamente que sean aburridas, es que son tristes", ha dicho.

Además, García-Page ha afirmado que "hay gente que, además de invadir países, se dedica a intoxicar en todos los procesos" y ha recordado que está pendiente de esclarecer la implicación de los servicios secretos sucios en el proceso de referéndum ilegal en Cataluña.