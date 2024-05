Page respeta la decisión de Lambán pero no interferirá en el expediente del PSOE

(Corrige el titular de la NA3187)

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha señalado que respeta la decisión del secretario general del PSOE de Aragón, Javier Lambán, de no acudir al pleno sobre la ley de amnistía, pero ha dicho que no interferirá en la decisión que tome el PSOE sobre el expediente abierto al senador.

Lo ha manifestado en Requena (Valencia), en una rueda de prensa junto con al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, tras firmar un convenio de colaboración para la atención sanitaria en zonas limítrofes de las dos comunidades.

García-Page ha explicado que lo habitual es aplicar la normativa de los grupos parlamentarios, que funcionan con un planteamiento de democracia representativa que es "clave" en España.

Ha afirmado que no solo se considera amigo de Lambán sino que lo respeta intelectual y políticamente, como también respeta su decisión, pero ha subrayado que no quiere interferir en lo que pueda hacer la Ejecutiva federal del PSOE porque no es su "papel" como tampoco lo es "interferir" en lo que hagan los diputados o senadores.

El presidente de Castilla-La Mancha ha agregado que él ya dijo lo que haría si tuviera que adoptar una posición con respecto a la amnistía y ha subrayado: "tengo una discrepancia bastante palpable, en lo estratégico y en lo ideológico, con la amnistía".

Por su parte, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha referido en la rueda de prensa al procés para destacar el "franco retroceso" que ha sufrido en las elecciones catalanas, aunque ha dicho que "algunos van a hacer todo lo posible para revivirlo de cualquier manera".

Preguntado sobre si cree que el procés ha muerto, como dice el popular Alejandro Fernández, o sigue vivo como apunta su líder Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que "el procés que se intentó en la Comunitat Valenciana afortunadamente ha pasado a mejor vida", porque ya no hay Oficina de derechos lingüísticos, ni falta de libertad de los padres, ni dinero público para los Països Catalans".