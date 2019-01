Page rebaja la euforia tras las encuestas pero erige al PSOE como la "seguridad" en C-LM frente a las "aventuras"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha rebajado la euforia tras la encuesta conocida este martes y que coloca al PSOE rozando la mayoría absoluta y, tras asegurar que no se las cree, ha dicho que en todo caso su partido es el que representa la "seguridad" en la Comunidad Autónoma frente a las "aventuras" políticas.

A preguntas de los medios tras una rueda de prensa, García-Page ha dicho sobre los sondeos que no son más que "elementos circunstanciales", aunque ha querido agradecer la "receptividad y el cariño" hacia su persona y su Gobierno que a su juicio revela el estudio.

"Las encuestas no me las termino de creer. Agradezco la valoración porque es generosa, pero no quiero que nadie piense que está todo cerrado y decidido", ha insistido el líder socialista.