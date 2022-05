Page: Quienes subvirtieron orden constitucional no pueden pasar por víctimas

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado este miércoles que "no tiene lógica" que "quienes fueron culpables de subvertir el orden constitucional como hicieron los independentistas", pasen "ahora por víctimas, por hermanitas de la caridad".

En declaraciones a los periodistas en Ciudad Real, donde ha participado junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la presentación del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del sector agroalimentario, García-Page ha sido preguntado por el cese de Paz Esteban como directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a raíz del espionaje con el programa Pegasus.

"No se pueden confundir unas cosas con otras, desde luego quienes fueron culpables de subvertir el orden constitucional como hicieron los independentistas, no van a pasar ahora por víctimas, por hermanitas de la caridad. Esto no tiene lógica", ha asegurado García-Page, que ha añadido asimismo que esto "no es necesario decírselo al presidente (del Gobierno) porque todo el mundo lo tiene claro".

En cualquier caso, ha lamentado que la situación "se ha deteriorado mucho" a pesar de que sobre el CNI "solo se pueden hablar maravillas" porque "ha contribuido y tiene que seguir haciéndolo a la seguridad de los españoles" y por ello, ha opinado que al CNI le convendría "pasar página desde el punto de vista del conflicto y estar fuera del foco".