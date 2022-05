Page a Puigdemont:No se trata de dónde nos manda, sino que se atreva a volver

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dicho sobre las palabras del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, respecto al espionaje a independentistas, que "no se trata de a dónde nos manda a todos los españoles, se trata de que se atreva a volver y asumir la responsabilidad".

Durante su intervención en la entrega de los Premios de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha, García-Page ha contestado al mensaje de Puigdemont en Twitter quien ha escrito sobre el espionaje a independentistas a través del sistema Pegasus: "Iros a la mierda todos los que habéis violado nuestras vidas y las de nuestras familias".

García-Page ha señalado que no iba a repetir las palabras "porque me suena feísimo" pero ha resaltado que "no se trata de a dónde nos manda Puigdemont a todos los españoles, se trata de que se atreva a volver y asumir la responsabilidad".

Ha criticado que "solo faltaría, que a estas alturas, los que realmente han agredido a la Constitución y al orden y a nuestros derechos se hagan pasar por victimas" y ha reconocido que este asunto "es lo que llevo peor".

García-Page ha calificado de "circo" el que "se está montando en España hablando incluso de lo que está, por ley, prohibido hablar" y ha subrayado que este asunto del espionaje "no es un problema que afecta a cuatro o cinco, y menos a los que se fugaron de España; es un problema que afecta a todos". EFE

1011288

daa-lsy/bal

(foto)