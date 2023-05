Page pregunta a Núñez si le acompañará Cospedal en la campaña: "¿Se van a atrever, sí o no? Porque eso dice mucho"

El candidato del PSOE a la reelección, Emiliano García-Page, ha emplazado a su adversario político, el candidato del PP, Paco Núñez, a pronunciarse sobre si la expresidenta María Dolores de Cospedal le va a acompañar en algún acto de la campaña electoral.

"Yo no tengo problema en que me acompañen Bono o Barreda, le hago un emplazamiento a mis adversarios, legítima y respetuosamente. ¿Se van a atrever a sacar en campaña, en los mítines, a Cospedal. Sí o no?. Porque eso dice mucho", ha asegurado en un acto en Membrilla junto a la candidata local, Elena Moraleda.

Ha señalado que aunque no es "Bono, ni Barreda", es "muy heredero y muy responsable" con lo que le ha pasado. "De hecho, a mí me van acompañar en la campaña el presidente Barreda y el presidente Bono. Me da igual si vienen dirigentes nacionales o no vienen. Esta es una campaña autonómica, es una campaña local, pero para mí el orgullo está en que los que he tenido antes y a los que he considerado mis presidentes, que yo fui vicepresidente con Barreda y consejero con Bono", ha aseverado.

Así, ha dicho que el PP "no va a tener ni siquiera el coraje de llamar a sus mítines a Cospedal". "Eso es lo grave. Hombre, si hubieran gobernado cuarenta años, pero es que han gobernado cuatro, solo cuatro, en una región conservadora", ha remarcado García-Page.