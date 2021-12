Page pregunta a ERC por qué exige un 6% de catalán a Netflix y dice que en Cataluña "se utilizaba" el 3% para corrupción

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha preguntado este miércoles a ERC el por qué de la exigencia de un porcentaje del 6 por ciento para producciones en catalán en plataformas como Netflix y ha recordado que en Cataluña "normalmente" el número que más se utilizaba era el 3 por ciento, "vinculado a la corrupción".

"Hay una cosa que no termino de saber. Por qué se establece el 6 por ciento. En Cataluña normalmente el porcentaje que más se utilizaba era el 3 por ciento, pero es verdad que iba vinculado a la corrupción. Entiendo que si ahora manejan el 6 tendrá que responder a alguna lógica", ha ironizado en declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, preguntado sobre las críticas a ley audiovisual del Gobierno vertidas por ERC.

Según el dirigente regional del PSOE, es "muy buena" la riqueza de "todos los idiomas", también el español. "Faltaría enseñar español en un territorio de España como si fuera inglés o francés. Es absurdo. El español es troncal, es la realidad que se impone", ha apuntado Garcí-Page, quien ha avisado que el lenguaje se puede utilizar como un "elemento de comunicación y división".

Así, ha puesto de ejemplo el gallego, un idioma que, en su opinión, la "gente lo habla" pero no "se plantea como un arma arrojadiza contra el español y el país".

En este contexto, el presidente de Castilla-La Mancha ha asegurado que le parece "bien" que se haga producción en catalán, algo que es "una riqueza" para el país. "No me parece mal que se utilicen varios idiomas y se pueda trabajar en todos. El problema no es lo que conviene, sino lo que se puede legislar y a quién se le pueden imponer las leyes", ha dicho.