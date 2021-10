Page: Ofende que haya quien pueda plantear intercambio de presos por dinero

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha recordado este miércoles el décimo aniversario del fin de la actividad armada de la banda terrorista ETA y ha resaltado que se trató de "un acto de derrota", al tiempo que ha admitido que le ofende que "haya alguien, los herederos de la banda terrorista, que puedan estar planteando un intercambio de presos por dinero".

Durante la presentación de la marca "Cuerpo y Alma" para los alimentos de calidad de Castilla-La Mancha, que se ha desarrollado este miércoles en el marco del Salón Gourmet, que se celebra en Madrid, el presidente castellanomanchego ha explicado que "personalmente" no celebra que ETA abandonara la violencia, porque "no fue así", sino que lo que celebra es que "no tuvieron más remedio que abandonarla porque perdieron".

"En realidad, no ha habido un acto de voluntad, ha habido un acto de derrota", ha subrayado García-Page, que ha señalado que no fue una victoria de un presidente o de un ministro concreto, sino que fue el resultado de un "enorme esfuerzo colectivo" y lo ha definido como "uno de los grandes éxitos de país que se han conseguido desde la unidad".

Así, ha resaltado que es el fin de ETA fue el resultado "de una sociedad que tuvo moral para aguantar los peores momentos, que tuvo gallardía y coraje para buscar aliados en el extranjero, como Francia y Estados Unidos, que tuvo determinación para apoyar permanentemente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y tuvo que dar pasos de impacto y cohesión social a veces muy duros para que no hubiera ni un resquicio ni escapatoria".

En este sentido, ha advertido de que a pesar de esa victoria, la sociedad no se puede confundir ante quienes puedan intentar "reescribir la historia" y ha señalado que él no caerá en "ninguna trampa dialéctica terrorista de los pasamontañas".

De hecho, ha afirmado que le ofende y le resulta un insulto "a la dignidad de las víctimas, a las familias y a la moral de un país que hoy haya alguien, los herederos de la banda terrorista, que puedan estar planteando un intercambio de presos por dinero".

"Es tan inmoral que por sí mismo este comentario explica cómo pudieron amparar, convivir con la violencia", ha denunciado García-Page, que ha exigido que la democracia y los demócratas tienen que "separar perfectamente lo que tiene una base moral de lo que no la tiene".

Y ha advertido de que la violencia no solo es física, sino que las palabras, además de ofender, pueden provocar violencia y "se puede transgredir la ley", por ello ha considerado que los demócratas no pueden consentir que les "toreen o confundan".

"Hay barreras invisibles, pero una sociedad como la nuestra tiene que ampararse en sus raíces, sus raíces tienen alma, y tan inmoral era matar como hacer que mataran, justificar o proteger", ha subrayado García-Page, que ha añadido que diez años después del abandono de la violencia por parte de ETA echa de menos "un reconocimiento claro de la derrota y muy claro de perdón".