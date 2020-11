Page no ve "ningún tipo de comparación extrapolable" entre Bildu y el PP

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado este viernes que no cree que haya "ningún tipo de comparación extrapolable" entre EH Bildu y el PP y ha afirmado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no pueden ser un intercambio ni "objeto de transacción".

Así ha respondido García-Page a preguntas de los periodistas sobre las declaraciones del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, quien ha considerado que EH Bildu ha sido más responsable que el PP al apoyar los PGE para 2021 y ha señalado, en una entrevista ayer en "El País", que la postura de los independentistas ha sido un rechazo a la "actitud obstruccionista" de la derecha.

"No creo que haya ningún tipo de comparación extrapolable, es evidente", ha afirmado García-Page, quien ha añadido: "Hubiera sido deseable que, en una situación tan dura como la que está viviendo España, hubiera habido un acuerdo infinitamente más transversal".

Aunque ha considerado que "lo que sí es verdad es que, si no hay más apoyos, el Gobierno tiene que sacar un presupuesto para adelante, porque lo contrario, simple y llanamente, no es una opción", ha afirmado García-Page preguntado por este asunto con motivo de la visita que han hecho este lunes al nuevo hospital de Toledo los reyes de España.

En este sentido, ha abogado por "hablar con todo el mundo", pero ha remarcado que lo que no puede haber es "un intercambio de presupuestos con conceptos constitucionales", porque según ha aseverado: "Esto no está en el mercado ni puede ser objeto de transacción".

Preguntado también acerca de si puede elegir el presidente Pedro Sánchez a Ciudadanos en vez de a EH Bildu, García-Page ha dicho que no conoce las claves de las conversaciones, pero ha matizado que "optaría siempre por todo lo que pueda ser más incluyente y más sostenible", ya que, "al margen de las cuestiones de alcance moral con Bildu, el voto como tal no es necesario".

Y, de nuevo, acerca de si le parece más responsable EH Bildu que el PP para sacar adelante los presupuestos, ha opinado que "lo único que se le puede agradecer a Bildu es que en estos momentos no esté amparando el terrorismo".

Asimismo, ha subrayado que todavía está esperando a que "reconozca el daño que ha hecho y que se disculpe, no solo con las víctimas, sino con la sociedad española".

"No creo que a estas alturas la estabilidad de un país pueda pasar por gente como ésta", ha aseverado el presidente regional, para quien el sistema electoral lleva "a que estemos pendientes, a veces, de lo que le interesa solo a unos pocos, cuando tendría que ser la voluntad mayoritaria de la sociedad la que se reflejara en el presupuesto".

García-Page ha sentenciado que "estos presupuestos no pueden ser los de una mitad de España contra la otra mitad" y ha recalcado que, "si no hay presupuestos, no hay fondos europeos, y esto hace que este momento sea tan critico". EFE 1011338

