Page lamenta que PP y PSOE discrepen siempre "por sistema" y pide a ambos "espacios elementales de consenso político"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado crítico ante el escenario de que PP y PSOE, como principales partidos políticos del país, discrepen en todos los escenarios siempre "por sistema", tras lo que ha pedido "espacios elementales de consenso político" que a su vez "legitimen los momentos en los que se discrepa".

García-Page ha lanzado esta reflexión en un acto en el que ha escenificado un acuerdo a seis bandas para un nuevo plan de empleo con los presidentes de las cinco diputaciones provinciales de la región, dos de ellos del Partido Popular, en concreto la toledana Conchi Cedillo y el ciudadrealeño Miguel Ángel Valverde.

"Hoy hemos tenido un acto muy cordial con presidentes del PP. Pero sería lo mismo si la opinión hubiera sido más crítica. No pasa nada", ha indicado. "Esta foto de consenso es una enmienda a la totalidad al relativismo político que se consolida como tesis en España".

Así, considera que para cargarse "lo poco que le queda de credibilidad a la política" sólo falta que los ciudadanos tengan que olvidarse de las promesas en campaña una vez se gobierna. "Por favor, de ninguna de las maneras". Esta foto es por tanto para García-Page "un mensaje para mucha gente" de una premisa que "quiere cultivar" en esta tierra.

En su opinión, hay quien pacta "porque no tiene remedio", mientras que hay otros dirigentes, como él mismo, que pacta "sin necesidad". Ha sido en este punto donde ha hecho alusión a Pedro Sánchez, quien puede pactar "por necesidad" una amnistía a encausados catalanes, ante lo que ha pedido no confundir "amnistía con amnesia", ya que la amnesia "sólo trae consigo" que los errores "se vuelvan a repetir".

"La gente quiere que los grandes partidos discrepen en muchas cosas, porque va en la lógica, pero no en todo por obligación o sistema, no pueden entender que estemos siempre en contra en todo, no puede ser, tiene que haber espacios elementales de consenso político que legitiman los momentos en los que se discrepa", ha dicho. "Si se discrepa en todo, hasta la discrepancia pierde valor".