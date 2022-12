Page: No hay mejor convivencia en Cataluña si ésta se destroza en toda España

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dicho este viernes que no se puede "presumir" de una mejor convivencia en Cataluña "a costa" de que la convivencia "se destroce" en toda España y ha añadido: "Esto no es un buen resultado, no es un buen negocio. Esto nos afecta e incumbe a todos".

En una rueda de prensa desde Pozo Lorente (Albacete), García-Page ha respondido así al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que al término del Consejo Europeo, en Bruselas, defendió su política de convivencia y manifestó que "el 'procés' acabó y hoy en Cataluña prima la convivencia y, sobre todo, se cumple con la Constitución".

En contra, el presidente autonómico ha reprochado: "No podemos presumir de mejor convivencia en una zona de España (en alusión a Cataluña) a costa de que la convivencia se destroce en toda España. Esto no es un buen resultado, no es un buen negocio. Esto nos afecta y nos incumbe a todos".

Asimismo, el dirigente castellano-manchego ha señalado que los independentistas "lo que buscan, sinceramente, es tener privilegios" y ha asegurado que él entiende y defiende "su libertad" para buscar "lo que quieren", aunque ha puntualizado: "Eso sí, con la ley y la Constitución por delante".

En cuanto a la petición del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, por abordar el referéndum en la mesa de diálogo en los próximos meses, García-Page ha dicho, de forma contundente, que su responsabilidad como presidente regional es que los independentistas "no se salgan con la suya".