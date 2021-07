Page espera proyectos de interés nacional por encima "de la jauría política"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha confiado este lunes en Albacete en que XXIV Conferencia de Presidentes sirva para "sacar lo que tenemos en común", proyectos de interés nacional por encima de la "jauría política", y no se limite "al minuto de gloria" de los participantes.

García-Page, que ha hecho estos comentarios en la inauguración del centro de especialidades al que se han trasladado consultas externas del Hospital de Albacete, ha abogado por no convertir "en parlamentos en paralelo y en debates parlamentarios" las Conferencias de Presidentes, como la que se celebra este viernes en Salamanca.

"No se trata de eso, se trata de intentar, dentro de la jauría parlamentaria y política que hay en España, sacar lo que tenemos en común, proyectos que son de interés nacional y que nos corresponde gestionar a las autonomías, pero bajo la coordinación del Estado, no otra cosa", ha considerado el presidente castellanomanchego.

No es "suplantar liderazgos de los partidos políticos, no hacer debates parlamentarios en paralelo, no convertir las Conferencias de Presidentes en minutos de gloria de cada presidente, sino sacar provecho, lo más posible que se pueda".

Asimismo, ha anunciado que en la reunión de Salamanca va a plantear la ampliación a zonas limítrofes a Soria, Teruel y Cuenca que reúnan las condiciones la posibilidad de reducir hasta un 20 por ciento el esfuerzo fiscal para facilitar la consolidación de población en dichos territorios. EFE

