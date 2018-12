Page erige a PSOE como la única opción que "respetará el voto de la gente": "El resto será voto inútil o intercambiable"

El presidente de Castilla-La Mancha y líder de los socialistas de la región, Emiliano García-Page, ha erigido a su partido como el único que "más fiablemente va a respetar el voto" recabado por parte de los electores, ya que se trata de la única formación política que "está en condiciones de asegurar" que cada sufragio que reciba "no será para hacer lo contrario" de aquello por lo que se pide.

En una entrevista con Europa Press, García-Page ha explicado su postura asegurando que los votos que vayan al resto de partidos "pueden terminar siendo o voto inútil, o voto intercambiable".

"Votando lo que yo represento, todo el mundo sabe lo que queremos hacer dentro de cuatro años. Ahora, ¿el resto está en condiciones de asegurar que sus votos no serán para hacer lo contrario?", se ha preguntado, asegurando que él cuenta con el aval del trabajo realizado desde el Gobierno en esta legislatura para certificar esta postura.

NIEGA COQUETEOS CON CS Y SE EXTRAÑA DE QUE VOX NO CAUSE "DOLOR"

Dicho esto, García-Page ha negado haber "coqueteado" con Ciudadanos de cara a facilitar un hipotético pacto de Gobierno, como así sugería esta semana el secretario general de Podemos, José García Molina.

"Yo no coqueteo con nadie, pero Ciudadanos es una opción que probablemente tenga mucho que ver con el futuro del Gobierno de España. Y sigo pensando que la solución a este país en el medio plazo vendrá de una posición lo más troncal posible, y no de una solución periférica o desde los extremos", ha aseverado.

Sobre el auge de Vox, se ha mostrado extrañado por el hecho de que "no haya causado ningún tipo de dolor" más allá del ambiente político. "Lo cierto es que no veo a la gente rasgándose las vestiduras y me llama la atención", ha confesado.

EL LIDERAZGO DE NÚÑEZ EN EL PP "ESTÁ POR VER" Y PODEMOS "BAJA SU EXPECTATIVA"

En conversación con Europa Press, Emiliano García-Page también ha tenido palabras para hablar del Partido Popular castellano-manchego, asegurando que aún "está por ver" el liderazgo de Paco Núñez, algo que según ha dicho piensan "muchos dirigentes" 'populares'. "Están esperando ese liderazgo, y hasta cierto punto es normal. Ha sido el heredero de Cospedal y hay muchos albaceas de ese testamento que quizá no estén de acuerdo".

Sobre la sucesión de Cospedal, ha afirmado que tras su "dimisión obligada antes de tiempo" dejó al PP "muy huérfano". Por ello, cree que si la salida de la anterior dirigente se hubiera producido con anterioridad y menos estrépito, "el PP actual sería otro muy distinto", incluso con un líder distinto a Paco Núñez.

Por último, sobre Podemos el presidente castellano-manchego ha asegurado que, en el conjunto de España, "ha bajado notablemente" su expectativa electoral.

"De hecho, lo más llamativo del resultado electoral en Andalucía es que el desgaste del PSOE no ha ido a parar a Podemos. Al contrario, se ha desgastado mucho más Podemos, y esa sí que es una lección de fondo", ha avisado García-Page.