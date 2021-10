Page destaca la unidad del PSOE, en el que no le importaría que entrara Díaz

El secretario general de los socialistas de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que el PSOE afronta su 40 congreso federal en un planteamiento de unidad, porque tiene "España a las espaldas", y ha confesado que no le importaría que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pudiera militar en el partido.

En una entrevista televisiva en La Sexta, García-Page, ha dicho con respecto al congreso federal que "apoyamos al secretario general, no hay alternativa, ni la ha habido, ni se ha presentado, por lo tanto, digamos lo que se suele entender por un congreso movidito, alegre, si alguien busca morbo, a los efectos de pelearnos no lo va a encontrar porque estamos en un planteamiento de unidad".

Aunque ha matizado que "no es una unidad autocomplaciente, no es que pensemos que todo va de jauja", si no que "ahora toca hablar con claridad de los problemas que nos importan, de la gente, de la ciudadanía, y de los problemas que tenemos por delante".

Según García-Page, "este congreso va a ser más aburrido que otros, desde la perspectiva de que nosotros lo que tenemos es a España a las espaldas, la responsabilidad, y hay que hablar de los problemas de la gente".

Y ha añadido: "Ya sé que lo del morbo está siempre en los nombres, en las peleas entre las personas, pero eso lo tenemos muy superado".

Por otra parte, preguntado por que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aparezca como la política más valorada en el último barómetros del CIS, García-Page ha subrayado que "el proyecto que está saliendo adelante es el del PSOE".

Díaz "tiene una personalidad interesante desde el punto de vista de la política, a mí personalmente me cae bien, no la voy a votar porque voy a votar a mi partido, pero además es que creo que no tiene opciones", ha agregado el también presidente de Castilla-La Mancha.

Cree que Díaz tiene valores propios, pero ha considerado que lo que se valora en las encuestas son dos cuestiones, y una de ellas es "la similitud que tiene con el PSOE", de forma que "podría en un momento determinado militar en el PSOE", aunque ha puntualizado: "No digo que ella quiera que se lo plantee, sino que en un momento determinado no sería de la gente a la que echaríamos del partido, al contrario, sintoniza en algunas cosas".

Y la otra cuestión es que "la gente también valora que tiene una actitud muy contraria a la que tenía Pablo Iglesias; no le quito valor a Iglesias, que me parece una persona inteligente, pero evidentemente incorporaba una dosis de adrenalina a la política que Yolanda Díaz rebaja", ha argumentado García-Page.

En este sentido, ha opinado que "la gente le está agradeciendo el talante, la actitud, las formas", pero ha insistido en que la gestión del Gobierno "la lidera el Partido Socialista".

