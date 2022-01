Page defiende al Gobierno por los fondos UE y explica que los 9 millones en empleo para 4 CCAA son un proyecto piloto

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha salido en defensa de la gestión del Gobierno en el reparto de fondos de la Unión Europea para solventar la crisis sanitaria derivada del COVID-19 aunque el "ruido" es algo lógico por parte de las comunidades autónomas, argumentando además que los 9 millones en materia de empleo que irán a parar solo a cuatro regiones de España --Comunidad Valenciana, Extremadura, Navarra y País Vasco-- y por lo que el PP ha anunciado recursos judiciales se incardinan en un "proyecto piloto" que se "extenderá" a otras autonomías en el caso de funcionar.

Así, si bien ese reparto se hizo "fuera de conferencia sectorial", --algo que admite que "llamó la atención"--, se trata de "un proyecto piloto en algunas comunidades autónomas que en el caso de funcionar, se extendería", algo que "pasa muchas veces".

En una entrevista en Espejo Público recogida por Europa Press, ha defendido además que él mismo como presidente autonómico tiene "legitimidad ganada" en el ámbito nacional, ya que siempre ha defendido a su tierra ante cualquier Gobierno. "Tengo acreditada una trayectoria de quejarme ante el Gobierno, sea del PSOE, sea de coalición, o sea del PP", ha afirmado.

Sobre la polémica por el reparto, ha aseverado que "no se va a encontrar en la hemeroteca nunca ni unanimidad ni alegría", ya que "los que reciben, quieren más, y los que no, se quejan".

"Es todo una ceremonia de la confusión, pero no hay que confundir el ruido con las nueces. Hasta que no terminen de gestionarse los fondos, no podremos sacar una cuenta clara. Los fondos no han venido por lotería, han consistido en una pelea de unos pocos gobiernos, donde ha estado España", ha relatado García-Page.