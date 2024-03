Page cree que Armengol "ni se ha lucrado ni ha propiciado, conscientemente, lucro ilegal de nadie"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, considera que la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, "ni se ha lucrado ni ha propiciado, conscientemente, lucro ilegal de nadie".

Una afirmación que el presidente castellanomanchego hacía en el III Foro Económico Español de Castilla-La Mancha 'Futuro, innovación y sostenibilidad', organizado por El Español y El Digital de CLM.

"Yo a Francina, como presidenta de Baleares la he visto siempre actuar con la mejor intención", ha asegurado García-Page, quien ha dejado claro que su convicción personal es que "ni se ha lucrado ni ha propiciado, conscientemente, lucro ilegal de nadie".

Otra cosa distinta, ha añadido el jefe del Eejcutivo regional, es que se hayan hecho las cosas "mejor o peor" y que "eso tenga consecuencias", y que en este contexto, "hasta simplemente una coincidencia en la calle con uno de los afectados, te contamine".

García-Page, que ha reconocido que la situación de Armengol no es "agradable", ha lamentado que cuando sale un caso del tipo que sea, siempre "vamos a crear una comisión de investigación". "Pero mucho antes de que ni siquiera se constituya la comisión, ya hay conclusiones, y ya hay exigencias de responsabilidades".

"Si las responsabilidades políticas, al final, siempre se terminan asumiendo. Y si no, te las hace asumir la gente. De forma que, realmente, yo creo que lo que había que intentar hacer en esta primera etapa de este escándalo es clarificar qué ha pasado".

También se ha referido al exministro de Transportes José Luis Ábalos, con el que ha tenido "una buena relación siempre" y está aplicando "a conciencia, literalmente, el Manual de Resistencia", en referencia al libro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

BEGOÑA GÓMEZ

Sobre la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, de la que ahora se está hablando en los medios de comunicación, García-Page ha pedido que haya "delicadeza" porque "el papel que tiene el consorte de un presidente es muy delicado, en la medida en que no tiene estatus oficial, pero se le juzga como si lo tuviera".

"No tengo ninguna duda de que tiene el máximo derecho a tener ocupación, actividad, pero no tengo ninguna duda de que no ha jugado al enriquecimiento. Que para mí es importante", ha salido en su defensa.

Según ha subrayado, "una cosa es que haya gente que abuse de ti, que haga las cosas mal y, por tanto, no hay que excusarlos, bajo ningún control. Y otra cosa muy distinta es que uno se haya beneficiado personalmente, al menos que eso quede claro".