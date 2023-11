Page no se conformará con una quita de menos del 20% de la deuda de C-LM: "Si no lo es a todas, no lo será a ninguna"

El pacto del PSOE y ERC condonaría 2.200 millones de deuda de Castilla-La Mancha

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha referido al pacto al que ha llegado el PSOE y ERC para condonar parte de la deuda de Cataluña, en su caso el 20% del total. "Si no lo es a todas, no lo será a ninguna", ha asegurado García-Page desde Ciudad Real, donde ha afirmado que no se conformará con una quita de menos del 20% porque Castilla-La Mancha está "infrafinanciada".

"Todos tenemos deuda, además abundante, y conviene que el conjunto del país haga un esfuerzo; de manera que el que se quite un 20%, lo que pasa es que tiene que ser a todas las autonomías. Vamos, no tiene que ser, va a ser. Si no lo es a todas, no lo será a ninguna, porque es lo que establece la legislación orgánica del Estado y la financiación de las comunidades autónomas", ha apuntado.

Dicho esto, ha confiado en que "pronto" se convoque un Consejo de Política Fiscal y Financiera porque "nosotros como región queremos plantear un matiz a este planteamiento". "Si el Estado quiere perdonar un 20% de la deuda, en esta región son 2.200 millones de euros", que "supone sobre todo en el largo plazo un ahorro de intereses superior a los 250 millones", ha estimado García-Page.

Según ha comentado, "ese es un dinero que no redundaría en nada, simplemente sería para pagar lo que ya hemos hecho y desde ese punto de vista que nos lo puedan quitar de en medio, estupendo".

Asimismo, ha detallado que el Estado tiene un baremo que fija las comunidades autónomas que están financiadas por encima de la media y aquellas que están financiadas por debajo de la media, es decir, "por debajo de 100 o por encima de 100".

"Cataluña, que lo está reclamando, está sobrefinanciada, tiene deuda y es bueno que todo el mundo plantee quitar deuda, hasta ahí vale, porque eso siempre aligera la carga de la mochila, pero la realidad es que está financiada por encima del 100%", ha seguido.

Sin embargo, Castilla-La Mancha --ha dicho-- está financiada al 94,8%, es decir, "por debajo de la media", por lo que, según el presidente castellanomanchego, "si se quita un 20% al conjunto de las autonomías, entiendo que a la Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha, que somos las cuatro autonomías objetivamente infrafinanciadas, tendremos que tener una quita algo mayor o al menos un trato para que sea justo".

"Parece bien un 20% para todos, pero es que no todos partimos de la misma situación" porque "hay gente que se ha endeudado para hacer cosas, pero es que hay una parte de la deuda que nosotros la hemos tenido que suscribir porque no nos quedaba más remedio, porque al llegar menos financiación al estar infrafinanciados y para no parar y no recortar servicios, no despedir personal, para no paralizar las inversiones hemos tenido que ir al banco a pedirlo; por tanto hay una deuda inducida por tener menos financiación de la que obliga la ley, que esa evidentemente tendría que ir en un cajón aparte".

No obstante, y dicho esto, García-Page se ha mostrado confiado en que se podrá llegar a algún tipo de entendimiento y espera que las comunidades sean consultadas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera porque "está muy bien para los discursos y para los mítines pero la realidad es que la pela es la pela".

"Creo que todos tendremos que salir beneficiados de una mejora de las condiciones financieras, y sobre todo si se sigue retrasando el modelo de financiación autonómica, que es del que más depende la financiación sanitaria", ha concluido el presidente autonómico.