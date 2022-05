Page carga contra el modelo de atención a ancianos "en sus casas" de la ministra Belarra

El presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page ha cargado contra el nuevo modelo de atención a la tercera edad que ha propuesto el Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, que dirige Ione Bellara, para el que ha exigido fondos y sobre el que ha alertado que puede destruir miles de puestos de trabajo.

"Con tanto ministro que tiene algo que intentar hacer cada día, en realidad lo que nos vamos a acabar encontrando es con un cambio de modelo importantísimo, seguramente hasta con buena intención, pero que puede traer como consecuencia poner en riesgo miles y miles de puestos de trabajo vinculados sobre todo al sector privado", ha explicado el dirigente del PSOE.

El ministerio que dirige Belarra apuesta por priorizar la atención domiciliaria de los mayores frente a la residencial. Para ello, el pasado 20 de abril anunció una inversión de 730,8 millones de los fondos europeos para las comunidades autónomas, la mayor parte de los cuales, 482, destinados a fomentar un modelo de atención a las personas dependientes que les permita vivir en sus casas.

Además, el objetivo es que los centros residenciales se constituyan como entornos similares a los domésticos, y que se fomente un empleo de calidad en un sector precarizado en la actualidad.

"Si no ponen el dinero que se necesita, no solo vamos a decir que no, sino que además lo vamos a denunciar claramente, porque ya está bien de que el Estado, que va a terminar teniendo más miembros en el Consejo de Ministros que niños en las aulas y personas mayores en las residencias", proponga cambios sin aportar la financiación adecuada.

García-Page, en su intervención durante la visita a una escuela infantil de Talavera de la Reina (Toledo), ha dicho que, de la política nacional, se fía "cada vez menos" porque practican el "invito pero tú pagas. Dicen que ponen dinero, pero luego no es verdad: lo ponen para dos años y luego nada".

Así, ha asegurado que, de entrada, él ya está "posicionado en contra" del nuevo modelo de centros residenciales en España que propone la ministra "si no hay financiación por delante", ya que supondría limitar el número de plazas en los centros residenciales y establecer un porcentaje de habitaciones individuales.