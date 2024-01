Page avisa al Ejecutivo de que Junts pretende que gobierne "con camisa de fuerza"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, espera que el Ejecutivo aproveche su reunión de este fin de semana en Quintos de Mora (Toledo) para "pensar" su relación con los independentistas catalanes, que están "planteando que el Gobierno gobierne con camisa de fuerza".

"Con las cosas de comer no se puede mercadear", ha dicho García-Page en declaraciones a los medios en Marchamalo (Guadalajara), donde ha insistido en que "ningún Estado puede renunciar bajo ningún concepto a la competencia en fronteras", porque es "la expresión más elemental de soberanía".

Tras lamentar la "sensación muy desoladora" que este traspaso de competencias, ha dicho que espera que la reunión de mañana le sirva al Ejecutivo para "pensar a dónde conduce este laberinto, si hay o no salida y si es o no admisible que los independentistas catalanes, que por lo demás son supremacistas cuando no xenófobos, lo que estén planteando es que el Gobierno gobierne con camisa de fuerza".

"¿Hasta cuándo se puede, hasta cuándo y para qué?", ha espetado el presidente castellanomanchego.