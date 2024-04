Page anima al entendimiento entre autonomías en la inauguración la exposición '40 años de la Casa de C-LM' en Sevilla

Transmite su buena sintonía con Moreno bromeando sobre su falta de aspiraciones "ni aquí, ni fuera de Castilla-La Mancha"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha animado este sábado al entendimiento entre las distintas comunidades autónomas, afirmando que el objetivo de las autonomías es "intentar cooperar y entre todos crecer" y no "para rompernos en 17".

Lo ha hecho durante su intervención en la inauguración de la exposición '40 años de la Casa de Castilla-La Mancha', en Sevilla, un acto en el que ha estado acompañado por su homólogo andaluz Juanma Moreno, con motivo del aniversario de la institución castellanomanchega en Andalucía.

El presidente autonómico ha destacado que su intención no es "ser mejores castellanomanchegos a costa de ser peores españoles o peores vecinos de Andalucía, de Extremadura", apuntando a la necesidad de impulsar un entendimiento.

Asimismo, el líder del Ejecutivo castellanomanchego ha elogiado el entendimiento con el Gobierno de Andalucía y con su presidente Juanma Moreno, a pesar de la "diferencias partidarias", afirmando que "hay muy buen entendimiento".

Un buen entendimiento que ha representado bromeando con Moreno sobre su falta de aspiraciones e intención de "pleitear por ningún cargo, ni aquí, ni fuera de Castilla-La Mancha". "A lo mejor ni en mi tierra", ha añadido el presidente de Castilla-La Mancha.

En esta línea, ha afirmado que "tanto Andalucía como Castilla-La Mancha" representan "exactamente lo que quería este país en el año 78, con la Constitución". "Que no nos inventamos la historia, que no nos confundimos y que no utilizamos las autonomías para ser menos o para rompernos, sino para intentar cooperar y entre todos crecer", ha ahondado.

ANIVERSARIO DE LA CASA DE CASTILLA-LA MANCHA

Sobre el aniversario de la Casa de Castilla-La Mancha, García-Page ha celebrado la labor de la institución, señalando que "tiene mucha importancia".

"Nos recuerda que estamos orgullosos de dónde venimos que estamos al mismo tiempo muy orgullosos de dónde estamos y que juntos queremos compartir el camino hacia dónde tenemos que ir", ha afirmado el presidente regional.

Además, García-Page ha aprovechado la ocasión para poner en valor la influencia cultural, ejemplificándola con la transmisión de las tradiciones musicales, afirmando que "casi todas las músicas tradicionales de este país, casi todas, incluida la sevillana" tienen su origen "en la seguidilla manchenga".