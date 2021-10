Page afea a Núñez que solo le importe que no se cambie la Ley Electoral en su propuesta del Estatuto

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha afeado este miércoles al líder de los 'populares' castellanomanchegos, Paco Núñez, que en su propuesta sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de la región solo haya estado "centrado" en que no se reforme la Ley Electoral.

"Nos trae a colación el Estatuto y me he dado cuenta de las vueltas que ha dado para lo que le importa", ha indicado en su turno de réplica durante el Debate del Estado de la Región, donde ha reprochado a Núñez que haya estado "mareando la perdiz".

Así, ha lamentado que el presidente regional del PP haya pensado que entre su partido y Vox van a echarle de la Presidencia de Castilla-La Mancha. "Le molesta que lo diga tan claro, pues no se lo vamos a poner fácil por el bien de esta región y no hablo de Vox".

"Si me dejan tranquilo hasta me puedo pensar qué hacer. Pero basta que me piquen y que me digan que la región puede volver a los tiempos de Cospedal y esa amenaza ya la peleé una vez", ha argumentado el presidente castellanomanchego.

"Si quisiera que no fuera presidente no hubiera sido entusiasta del cambio de la ley que permitía que lo fuera, porque apoyó claramente la limitación de mandatos para que pudiera seguir", ha manifestado, para pedirle a Núñez que diga si quiere que él sea el candidato del PSOE, a lo cuál a respondido desde su bancada que no.

Así, ha continuado diciéndole a Núñez que si le interesa que se vaya sobra gente en el PSOE. "Tenemos mucha cantera y organización y me siento orgulloso de la cantidad de gente que valdría para estar en estos momentos mucho mejor que yo", ha argumentado.

COMISIÓN DEL COVID

Durante su intervención y respondiendo a Núñez, García-Page ha dicho que no tiene "problema" para que se estudie "lo que haya que estudiar" sobre el COVID en la región, incluso mediante una comisión de estudio en las Cortes con el fin de que "arroje luz" por si vuelve a suceder "de una manera u otra". "Cuando quiera el Parlamento y cuando quieran ustedes".

Punto en el cual ha reconocido que su Gobierno puede haber cometido "muchos errores" aseverando que la sanidad, la educación y los servicios sociales de esta región las han levantado su Ejecutivo. "Eso no tiene discusión ninguna", ha zanjado.

También ha dicho Núñez que su Gobierno ha "dado la cara" con el doble de personas acogidas a la dependencia que en la etapa del PP. "Por mucho que digan, siempre habrá espera en los hospitales pero estamos muy por debajo de sus niveles y hemos aumentado en miles los profesionales".

También le ha recriminado que hablen de impuestos ya que, ha añadido, la credibilidad del PP "es mínima" y son "expertos" en duplicarlos cuando llegan al Gobierno; a lo que ha añadido que tampoco puede hablar de natalidad y, tras el plan propuesto por Núñez, ha dicho que es mejor "ponerse serios" con la natalidad" y no haber despedido a miles de profesionales en esta área.

ES "DESPROPORCIONADO"

García-Page ha admitido que es el primero en reconocer que "hay muchas cosas que no podemos hacer bien", aunque ha considerado que decir de él que es "el presidente más radical" es "desproporcionado". "¿Todo lo hacemos mal?, ¿todo lo incumplimos?", se ha preguntado, para referirse a los mensajes lanzados desde el PP por redes sociales antes del inicio del Debate en los que se le llamaba 'sinvergüenza' e 'indigno'.

A las críticas de Núñez ha respondido que en la DANA y en 'Filomena' este Gobierno ha puesto "más dinero que ninguno", recordándole al presidente regional del PP que la carrera profesional la quitaron los 'populares', aunque "el presidente que va a recuperar la carrera profesional es Page", ha avanzado.

En cuanto a la apuesta por la estabilidad en el empleo público, le ha recordado al presidente regional del PP que cuanto estuvieron gobernando sólo estabilizaron "a gente en el paro", mientras que la política social "la destrozaron ustedes, con mucha claridad", ha precisado;

"Intentamos trabajar lo máximo posible, pero el debate no puede ser que todo sea malo", ha subrayado, preguntándose "por qué están todo el tiempo ustedes en la oposición y nosotros gobernando". Dicho esto, ha instado a Núñez que le diga "cosas concretas" en las que puedan llegar a acuerdos.

Sobre la referencia al cuadro de El Bosco con la que ha iniciado Núñez su intervención en el Debate, García-Page ha declarado que el pintor flamenco le encanta, pero "puesto a elegir hay cuadros un poco menos complicado que ese". "Ese cuadro de entrada es contradictorio para sus propios argumentos por lo que significa de fondo, lo hace El Bosco como si fuera un espejo, reflejando al que habla de él. No sé si se reflejaba", le ha espetado a Núñez.