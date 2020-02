Pagazaurtundua ve pendiente en Navarra y Euskadi que los "herederos" de Batasuna y ETA asuman "responsabilidad política"

Pide que se prohíban los homenajes a terroristas tal y como recomienda el Parlamento Europeo

La eurodiputada de Ciudadanos y expresidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua, ha afirmado que "está pendiente en la sociedad navarra y en la sociedad vasca" que "el mundo heredero de Batasuna y ETA asuma la responsabilidad política por tantas décadas de persecución de una forma coordinada y complementaria".

Pagazaurtundua, que se encuentra de visita en Navarra y se ha reunido con el presidente del Parlamento foral, Unai Hualde, ha advertido de que "en estos tiempos hay maneras nuevas de estigmatizar a las víctimas del terrorismo, como cuando están exigiendo cosas que son de ética política y se les dice que crispan o que provocan", y ha afirmado que "es muy necesario que en Navarra, en este Parlamento también, se tengan en consideración las recomendaciones" del Parlamento Europeo en relación con las víctimas del terrorismo.

En concreto, ha explicado en una comparecencia ante los medios de comunicación que la comisión especial sobre terrorismo del Parlamento Europeo emitió en 2018 una serie de recomendaciones entre las que se encontraban la petición a los Estados miembros de prohibir los homenajes a las personas declaradas culpables de llevar a cabo actividades terroristas mediante sentencia firme.

También pidió el Parlamento Europeo que existan las "salvaguardias necesarias para evitar que se produzca una victimación posterior derivada de humillaciones y ataques a la imagen de las víctimas por parte de sectores sociales relacionados con el agresor".

Maite Pagazaurtundua ha afirmado que "la normalización no significa normalizar aquello que no es normal, significa exigir que se limpie todo esto del pasado, porque no es humillante para quienes tienen que asumir la responsabilidad, al contrario, es liberador para ellos y es reparador para toda la sociedad, y muy especialmente significaría el fin de cualquier humillación sobrevenida sobre las víctimas que no se someten y no se callan".

Sobre la situación política de la Comunidad foral, Pagazaurtundua ha asegurado que "la polarización de Navarra por una parte tiene que ver con el rico juego de partidos políticos y tendencias ideológicas, pero está de fondo el elemento tóxico que tiene el mundo heredero de Batasuna y de ETA, que ha querido pasar por encima de la cuestión de las responsabilidades políticas sobre un pasado conjunto con los fanáticos violentos y eso siempre genera un punto de toxicidad en el tipo de alianzas que generan".

La eurodiputada ha señalado que "el hecho de que exista un agujero negro desde el punto de vista de superar una situación de un gigantesco acoso de aquellos que no pensaban como los fanáticos ultranacionalistas genera una situación complicada en cuanto a las alianzas, porque no regalan duros a peseta".

Sobre el acuerdo presupuestario entre el Gobierno de Navarra y EH Bildu, ha afirmado que "los herederos políticos de Batasuna no regalan duros a peseta, lo hacen porque de esta manera creen que van a poder librarse de algo que es necesario para la regeneración de nuestras sociedades, que es la asunción de esa responsabilidad política sobre una persecución general de los adversarios políticos". "Cuando están pactando presupuestos lo están haciendo para conseguir blanquear esa imagen y que no se les pidan cuentas", ha asegurado.

Maite Pagazaurtundua ha apuntado que "la excusa es decir que van a hacer políticas progresistas" pero ha señalado que "ese elemento pendiente es profundamente reaccionario y genera toxicidad en el ambiente".

CRÍTICA CON LA MESA DE DIÁLOGO SOBRE CATALUÑA

Por otro lado, se ha mostrado crítica con la mesa de diálogo que van a poner en marcha el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña y ha afirmado que "la propia mesa significa normalizar algo que no es normal por parte de aquellos que son cómplices políticos de grupos de personas que han realizado delitos gravísimos, grupos políticos que intentaron terminar con la integridad territorial de nuestro país". "El hecho de hacer una mesa con los cómplices políticos de personas que están en prisión o incluso algunos que estaban en esa operación no democrática es un pago, es la normalización de algo que es anormal", ha asegurado.