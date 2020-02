Pagazaurtundua dice que nadie le ha llamado para ir en listas electorales en el País Vasco

La eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundua ha afirmado que nadie le ha llamado para integrar listas electorales ante los próximos comicios en el País Vasco y ha señalado que "no ha sido sino un rumor", por lo que ha dicho que puede "descartar" que vaya a estar en listas en las elecciones.

Así se ha pronunciado Pagazaurtundua a preguntas de los periodistas al término de una rueda de prensa que ha ofrecido en Pamplona con motivo de una visita que ha realizado a Navarra.

Durante su comparecencia, la eurodiputada ha señalado, sobre el acuerdo de PP y Ciudadanos en el País Vasco, que "lo que Pablo Casado -presidente del PP- haya pensado es su idea o su estrategia política, pero lo que sí creo firmemente es que tenemos que volver al espíritu de la transición".

Así, ha defendido que "las fuerzas extremistas y las tendencias populistas no puedan ser mayoritarias y no deberían estar en los Gobiernos, porque no ayudan a mirar con objetividad las grandes cuestiones a las que tenemos que hacer frente". "No tienen que ser los extremos los que marquen el camino a los partidos que pueden llegar a grandes compromisos", ha dicho.

En este sentido, ha afirmado que "el señor Casado puede tener sus ideas, pero en este país lo que sobre todo necesitamos es que la socialdemocracia deje de estar influida por corrientes populistas y por extremos ideológicos y necesitamos que el mundo del centro derecha no esté influido por corrientes que tengan rangos populistas o vean la soberanía como en el siglo XIX".

NO SE PRONUNCIA SOBRE LA SITUACIÓN CIUDADANOS

Respecto a la situación interna de Ciudadanos, Pagazaurtundua ha precisado que ella es afiliada de UPyD, aunque está "muy a gusto en la delegación de Ciudadanos" en el Parlamento Europeo. "Tengo un enorme respeto con respecto a Ciudadanos y el periodo congresual no me atañe en absoluto. Soy independiente y no soy la persona indicada para comentar", ha afirmado.