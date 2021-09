Pagazaurtundúa denuncia que se revictimice a las víctimas de ETA con homenajes como el de Henri Parot

La eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa ha pedido que no se revictime a las víctimas que han sufrido el terrorismo de ETA con homenajes como el que estaba previsto para el etarra Henri Parot este sábado, que finalmente ha sido desconvocado. Ha denunciado también que se permita una "operación sistemática de reivindicación a los terroristas".

En declaraciones a los medios previas a un acto en Madrid en el marco de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, Pagazaurtundúa ha asegurado que existe una operación que legitima el terrorismo de la extinta banda terrorista ETA y que por eso sus "herederos" nunca condenan hechos que tengan que ver con una "agresión a la Ertzaintza" o con la "persecución de cualquier persona por intolerancia política".

"Los únicos que no se han debido enterar de que hay un tongo en todo lo que se refiere a la legitimación del terrorismo de ETA y del terrorista Parot es quienes lo están permitiendo", ha subrayado.

En la misma línea, ha calificado de "lobbistas de los asesinos" a los representantes de algunos partidos políticos vascos que, a su juicio, "utilizan sus votos a cambio de poder para el Gobierno" y son el "tapón" para la regeneración política en el País Vasco.

Asimismo, ha acusado al Gobierno de tener una "ceguera selectiva" con respecto a la condena de unos hechos y otros y ha resaltado que una institución que defiende a los ciudadanos "no puede actuar de esta manera".

"La ley de víctimas tiene el mismo espíritu de no humillar y no revictimizar. Si en lugar de un asesino múltiple con respecto a víctimas del terrorismo fuera otro tipo de victimación estaríamos en manifestaciones en las calles todos. No se puede tener una ceguera selectiva con respecto a unos hechos y no con respecto a otros. Es terrible y descorazonador", ha sentenciado.