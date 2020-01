El padre de Marta Del Castillo recuerda, cuando se cumplen 11 años de su desaparición, que "hay nuevos datos"

11 años desde que Marta desapareció. 11 años desde que sus padres buscan el cuerpo de su hija sin descanso. 11 años desde que su asesino confeso entró en prisión. Su padre ha querido recordarla con una publicación en Facebook que escribió el jueves, antes de que se cumpliera el día de la desaparición. Un relato en el que Antonio del Castillo explica que “en estos años no hemos estado parados nuevos datos hay, sabemos con claridad cómo murió Marta”.

El padre de Marta explica en el mensaje que escribe con “rabia” que todo lo que saben lo hayan conseguido ellos, “con la ayuda de otras personas, y no precisamente policiales”.

Miguel Carcaño ha cumplido la mitad de la condena pero no le han concedido ningún permiso penitenciario. Es el único de los acusados que continúa en prisión. El Cuco era menor de edad cuando fue condenado y estuvo durante 3 años interno en un centro de menores por haber encubierto el crimen. Sin embargo, el amigo de Carcaño, Samuel Benitez, su hermano, Francisco Javier Delgado y la novia de su hermano. María García, salieron absueltos. Una sentencia que Antonio del Castillo ha criticado en su publicación de Facebook ”si los que están en la calle absueltos por una sentencia a mi parecer totalmente dictada políticamente, por políticos de la época de los procesados últimamente”.

La razón de por qué escribió este mensaje antes de que llegara el día de la desaparición, 24 de enero, es que “este año, en esta fecha no quiero poner nada sentimental en el recordatorio. La rabia me impide abrir mi corazón y escribo esto hoy porque mañana no se cómo me encontraré de ánimo”.

Durante los 11 años que lleva el asesino confeso en Herrera de la Mancha ha cambiado en numerosas ocasiones de versión, ha señalado diferentes localizaciones donde podría estar el cuerpo de la joven pero en ninguno la han encontrado. Aunque, según Antonio del Castillo, “sabemos con claridad cómo murió Marta, porqué, a que hora y por quién”.

Ocho años después el caso sigue abierto, parcialmente. Los padres de la joven podrán ejercer de acusación particular en la causa abierta con 'El Cuco' y su madre por haber prestado falso testimonio en las declaraciones durante el juicio en 2011, publicaba ABC.